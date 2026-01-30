Реклама
Казахстан принял председательство в рамках зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства иностранных дел РК

Представители министерства иностранных дел Казахстана приняли участие в ежегодной консультативной встрече государств-участников договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.

В ходе встречи функции председательства на 2026 год в рамках договора были официально переданы Казахстану.

Кроме того, стороны обсудили совместную работу за 2025 год и планы на текущий год, включая координацию действий в рамках ООН.

Делегация Казахстана, в качестве председателя, отметила, что данный год является юбилейным – 20 лет с момента подписания (в 2006 г.) в Семипалатинске и подчеркнула важность тесного взаимодействия на ключевых площадках в сфере разоружения и нераспространения, включая обзорные конференции договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

В течение года также планируется проведение памятных мероприятий по линии внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии.

Договор о ЦАЗСЯО («Семипалатинский договор») был подписан Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном 8 сентября 2006 г. в Семипалатинске и вступил в силу 21 марта 2009 г. после ратификации всеми пятью сторонами.

Семипалатинский договор имеет ряд уникальных особенностей: он создал первую зону, свободную от ядерного оружия, в северном полушарии в регионе, который когда-то выступал полигоном для активного размещения и испытаний ядерного оружия, и где велась интенсивная добыча урана для военных целей.

Более того, среди других аналогичных зон ЦАЗСЯО выделяется и наличием самой протяженной сухопутной границы сразу с двумя ядерными державами.

