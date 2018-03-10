2 марта Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия. Сам документ был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. До этого его уже подписали 56 государств, Казахстан стал 57-м.

В свое время наша страна, обладая огромным атомным арсеналом и имея на своей территории испытательный полигон, добровольно объявила о ядерном разоружении. Но не все пока готовы сделать то же самое, и до безъядерного, безопасного мира еще очень далеко.

В четверг 1 марта российский лидер Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Но получилось так, что в самой России о нем теперь говорят, может быть, даже меньше, чем на Западе. Все дело в том, что значительная его часть была посвящена российскому оружию нового поколения.

Были показаны кадры, на которых демонстрировалась стратегическая ракета «Сармат» и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, способная обходить системы противоракетной обороны. Поведал российский президент и о других военных достижениях своего государства – гиперзвуковом комплексе «Кинжал», подводном ядерном беспилотнике и лазерном оружии.

При этом президент Путин сделал упор на том, что у России «не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных и тем более агрессивных целях». «Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать», – заявил президент.

Первая реакция Запада на выступление российского лидера была похожа на шок. После небольшой паузы послание стали комментировать десятки СМИ, политиков, экспертов. Все они так или иначе старались ответить на вопросы: что это было, зачем, для кого? Не возврат ли это к политике холодной войны?

Тональность большинства западных комментаторов была настороженной The Washington Post написала, что выступление Путина – это «сигнал Вашингтону» после того, как недавно администрация Трампа объявила о своих планах по разработке нового ядерного оружия. The Times посчитала, что таким образом российский лидер показал: «что бы ни сделали американцы, он сделает это лучше». А британская The Guardian посчитала, что новое оружие, возможно, положит начало «новой гонке вооружений между Москвой и Западом».

Темы гонки вооружений, которую, якобы, начинает Россия, коснулся пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая впоследствии перед журналистами.

«Это никоим образом нельзя считать началом гонки вооружения, ибо это не что иное, как ответные действия Российской Федерации на слом Договора по ПРО, на выход Соединенными Штатами из Договора по ПРО и на весьма активный процесс создания глобальной системы ПРО, которая в свою очередь очевидно в перспективе была способна нарушить стратегический паритет, ядерный паритет и фактически нейтрализовать стратегические силы Российской Федерации», – озвучил он официальную позицию Кремля.

Песков назвал новое российское оружие гарантией поддержания стратегического паритета.

О возможности использования Россией ядерного оружия Владимир Путин рассказал на следующий день в интервью американскому телеканалу NBC News. «Есть две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или атака на Российскую Федерацию с использованием обычного оружия. Но в этом случае – если есть угроза самому существованию российского государства», – сказал Путин.

Эти принципы соответствуют военной доктрине РФ и ни для кого не тайна.

Выступление российского президента обсудили между собой и главы США, Франции и Германии.

«Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия», – подвели итог этого разговора в резиденции американского президента.

Также в Белом доме отметили, что, по мнению глав государств, слова Путина «отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом». Что имелось ввиду под «продуктивным обсуждением» не очень понятно. В диалоге между Россией и Западом ничего похожего на это уже давно нет. О чем недвусмысленно заявил и президент Путин. «Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», – сказал Путин в своем послании.

Но появится ли эта готовность послушать друг друга? Пока нет никаких признаков, что в ближайшее время это случится. Похоже, что пока равновесие в мире и дальше будет держаться на паритете силы. А кризис доверия между ядерными державами все так же будет мешать хоть немного продвинуться вперед на пути друг к другу.

Яна Котт