Новостройку в Шымкенте заливает во время дождей

Жители нового жилого комплекса «Алтын алем» в Шымкенте жалуются на плохое качество жилья.

Они обратились в нашу редакцию с просьбой осветить проблемы новостройки, опасаясь, что в будущем никто не будет восстанавливать ущерб, который возник из-за осадков и порывов на внутренних инженерных сетях. Дом был сдан в эксплуатацию около 8 месяцев назад.

Новый ЖК расположен в микрорайоне «Шымкент сити». По словам жителей, каждый раз, когда идёт дождь или тает снег, в некоторых квартирах возникают серьезные проблемы. Есть мнение, что крыша уложена неправильно, есть нарекания и по поводу внутридомовой канализационной системы.

«У меня потолок в туалете начал провисать. Сначала не придала значения, потом увидела, что он становится всё больше. Позвонила. Пришли, прокололи гвоздём — до обеда вода текла. Потом потолок вроде бы встал на место. А две недели назад снова с канализационной трубы начала капать вода. Утром захожу — туалет весь залит»,-говорит жительница ЖК Мария Темиртаева

По словам представителей инициативной группы, из 90 квартир ЖК, как минимум в 20-ти произошли протечки. Жильё было приобретено в кредит по государственной программе. Жилой комплекс возвела строительная компания «Алтын констракшн». О выявленных проблемах в компании знают. Текущие обращения жильцов представитель застройщика считает незначительными. Устранение выявленных дефектов проводится поэтапно.

«Перед покупкой они пришли, всё сняли на видео, посмотрели. Им понравилось. Раз понравилось — заехали. Кто-то уже живёт, кто-то ещё нет. Крыша соответствует стандартам, есть подтверждающее видео. Не нужно постоянно говорить «крыша, крыша». В течение первых 2-х лет могут возникать недочёты. Это мелочи»,- поясняет представитель строительной компании Назира Кенжебеккызы.

По данным компании, некоторые жильцы требуют отремонтировать то, что сами же повредили. Гарантия на дом составляет 1 год, он истечет уже через 4 месяца. И что будет после его окончания? — беспокоятся новоселы. Некоторые из них подали обращения в контролирующие органы..