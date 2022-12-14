В стенах шымкентской новостройки обнаружили щели и крыс

Новостройка в Шымкенте почти сыпится. Жильцы дома разбирают облицовку словно лего, голыми руками и без усилий. Тонкие, некачественные стены пропускают холод, температура воздуха не поднимается выше 10 градусов тепла, плюс ко всему в квартирах завелись мыши, передает OTYRAR со ссылкой на КТК.

В квартире Айдоса Тулепова круглые сутки включены обогреватели и всегда в наличии огромный запас лекарств. Вся семья: и взрослые, и дети – постоянно болеет. Температура дома едва доходит до 10 градусов. Отец семейства сокрушается, как можно было так построить жилой дом: стены будто из картона. Одним ударом молотка можно пробить их насквозь.

«Сколько мы должны еще плакать и умолять? Туда пойдешь – отправят. В акимат идешь – говорят: «Завтра, завтра сделаем». И всё на этом. Весна пришла – все про нас забыли. И вот опять зима, а тут такие щели!», — говорит Айдос Тулепов, житель Шымкента.

Новые девятиэтажные дома в микрорайоне Туран-2 были сданы всего год назад. Прошлую зиму, говорят жильцы, пережили кое-как. И вновь наступившие холода для них – настоящее испытание. Облицовка здания снаружи осыпается, а стены внутри полые. В них даже завелись мыши, возмущаются люди.

«У нас батареи горячие. Но толку от этого нет. В спальне стену рукой трогаешь, а она ледяная, как будто снаружи. Выше шестого этажа, не в квартирах, а прямо в стенах завелись мыши. Нам сказали: «Ну, потравите». А они же там сдохнут, и запах будет. Неправильно все сделано!», — говорит Салтанат Балабаева.

Таким отношением люди, мягко говоря, обижены. Узнав о назревающем скандале, объявились и чиновники, и застройщик. По их мнению, все построено по плану и по проекту. Но соглашаются, что кое-какие недочеты все же есть.

Жангали Бибатыров, зам. руководителя ТОО «Корпорация Ак Орда»:

«Мы сейчас дополнительно посмотрим, что там происходит. Какие есть недочеты, недоделанное что-то, всё исправим».

Устав от очередных обещаний, люди дали застройщику на решение проблемы 10 дней. Иначе, говорят, придется идти ночевать и греться в акимат. Там явно теплее, чем в новых домах.