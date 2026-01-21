Почему 21 января – день, когда можно все начать сначала

Есть в календаре необычные даты. Они не отмечены красным цветом, под них не устраивают гуляний и фейерверков. Но их значение для общества может быть намного глубже, чем у многих официальных праздников. Одна из таких дат – 21 января – День алкогольной независимости.

Этот день не про то, чтобы раз и навсегда осудить тех, кто столкнулся с бедой. И уж точно не про то, чтобы поднять бокалы с минеральной водой за здоровье. Этот день – про осознание. Осознание того, что алкогольная зависимость – это не слабая воля и не распущенность, а тяжелое, прогрессирующее заболевание, которое меняет мозг, ломает судьбы, разрушает семьи. Но самое главное, что это заболевание можно и нужно лечить.

Для Шымкента, города с миллионным населением, молодежного и активного, эта тема особенно актуальна. За бурным ростом числа кафе и развлекательных центров, за ритмом большого города иногда прячется тихая, но от того не менее страшная статистика. Почему подросток из благополучной семьи может потянуться к бутылке? Какие первые звоночки должны заставить насторожиться родителей и друзей? И куда в конце концов можно обратиться за помощью, не боясь осуждения? Давайте разберемся!

Что за день такой – 21 января?

Идея Дня алкогольной независимости родилась не в кабинетах чиновников, а в среде людей, которые сами прошли через ад зависимости и нашли путь к трезвой жизни. Это день солидарности тех, кто бросил пить, и поддержки тех, кто только пытается это сделать. Символично, что он приходится именно на январь – месяц, когда многие дают себе обещания начать новую жизнь после праздников.

Это день, когда по всему Казахстану и в нашем городе активисты, психологи, врачи-наркологи и просто неравнодушные люди проводят лекции, семинары, круглые столы и открытые встречи. Цель не напугать, а проинформировать. Развеять мифы (например, что «пить по выходным – это нормально», а «пиво – это не алкоголь»), дать людям конкретные инструменты: знания о природе зависимости, контакты специалистов, рассказать истории успеха.

Алкоголизм – это не привычка, а болезнь

Чтобы понять, как с ним бороться, нужно знать врага в лицо. Алкоголизм – это химическая зависимость. Этиловый спирт встраивается в обмен веществ и работу мозга. Со временем организм перестает вырабатывать собственные «гормоны радости» (дофамин, эндорфины) в достаточном количестве, требуя новую дозу извне. Формируется сначала психологическая («хочу, чтобы стало весело/негрустно»), а затем и физическая зависимость («нужно, чтобы не трясло, не болело»).

Болезнь бывает…

Хронической: ее нельзя вылечить раз и навсегда, как ангину. Но можно добиться стойкой ремиссии – состояния, когда человек не пьет и живет полноценной жизнью.

Прогрессирующей: без лечения и осознания проблема только усугубляется.

Смертельной: она приводит к циррозу печени, инфарктам, инсультам, раку, деградации личности и в итоге к гибели.

Тревожная тенденция: молодежь и алкоголь

Портрет молодого человека, склонного к зависимости в нашем городе, к сожалению, перестал быть социально обусловленным. Это не обязательно подросток из неблагополучной семьи. Сегодня в группе риска часто оказываются внешне успешные парни и девушки.

Какие факторы влияют?

Средовая расслабленность. Культура отдыха, когда поход в кафе или на вечеринку почти автоматически подразумевает алкоголь. Реклама (пусть и скрытая) создает образ «крутого» и «взрослого», связанный с бокалом в руке. Стресс и неуверенность. Давление в школе, при поступлении в вуз, сложности с самореализацией, конфликты с родителями. Алкоголь кажется быстрым и доступным антидепрессантом. Семейные сценарии. Даже если в семье не пьют, но культивируется мысль, что мужчина должен уметь пить, или на празднике нельзя отрываться от коллектива, то это формирует искаженное восприятие. Доступность и мода на «алкотрипы». Это коктейли в банках, слабоалкогольные газированные напитки с ярким дизайном, которые воспринимаются почти как лимонад. Это «мягкий» вход в мир алкоголя для подростков. Скука и отсутствие альтернативы. «Что еще делать вечером?» – вопрос, на который у молодежи в некоторых районах Шымкента до сих пор нет внятного ответа.

«Я думал, что просто снимаю стресс»

Азамату 23 года. Он из хорошей семьи, студент одного из престижных шымкентских вузов. Его история – типичный случай.

«Все началось на первом курсе, – рассказал Азамат. – Сессии, новые знакомства, тусовки в общаге. Пиво по пятницам стало ритуалом. Потом добавились четверги… Потом стало скучно, перешли на покрепче. Я учился хорошо, мне казалось, что я все контролирую. Алкоголь помогал мне «раскрыться», быть душой компании. Проблема приползла незаметно. Я начал тратить на это все карманные деньги, врал родителям. Просыпался с тревогой, которую мог унять только мыслью о вечерней «встрече». Пропускал пары. Когда девушка ушла от меня и сказала, что я меняюсь не в лучшую сторону, я лишь махнул рукой и пошел «топить горе». Дно наступило, когда я не смог сдать зимнюю сессию и меня вызвали в деканат. Отец, глядя мне в глаза, не спросил, почему ты напиваешься? А сказал: «Сынок, тебе нужна помощь?» Этот вопрос сломал мою защиту. Я разрыдался…»

Сегодня Азамат полтора года в ремиссии. Он обратился к психологу, нашел группу поддержки, возобновил учебу. Его история показывает, что проблема может коснуться любого, а выход начинается с признания ее существования.

Первые звоночки: на что обратить внимание?

Как отмечает Раушан Баймурунова, врач-нарколог высшей категории со стажем 25 лет, зависимость не начинается с ежедневного запоя. Она начинается с мелочей.

Тревожиться стоит, если вы замечаете у близкого человека, особенно у молодого:

изменение интересов. Заброшены старые увлечения (спорт, музыка, хобби). Все планы начинают строиться вокруг мероприятий, где будет выпивка;

поиск повода: человек начинает «отмечать» не только праздники, но и «тяжелую пятницу», «удачную сделку», «плохое настроение», «встречу с друзьями»;

изменение круга общения: старые, непьющие друзья отходят на второй план, появляются новые, главное объединяющее занятие с которыми – распитие алкоголя;

поведение после употребления: не просто веселье, а агрессия, плаксивость, потеря контроля над собой. Или наоборот: алкоголь становится «смазкой», без которой человек скован и не может общаться;

провалы в памяти: после вечеринки человек не может вспомнить отдельные эпизоды;

отрицание проблемы – самая яркая черта. На любые замечания – агрессивные ответы типа: «Я все контролирую», «Я как все», «Отстань, я просто расслабляюсь».

Рекомендации врача-нарколога

Главное – отбросить стыд. Обращение за помощью при зависимости – это такой же нормальный шаг, как поход к кардиологу при боли в сердце.

Куда идти? Первый и официальный шаг – Центр психического здоровья в Шымкенте, который расположен по адресу: улица Кремлевская, 10. Консультации, в том числе анонимные, бесплатные. Есть и частные лицензированные клиники, где можно пройти курс реабилитации. С чего начать? Часто начать нужно не с самого пациента, а с его близких. Не читать морали. Не угрожать. Проявить любовь и обеспокоенность, говоря не о самом человеке («ты алкоголик»), а о своих чувствах («мне страшно за тебя», «я вижу, как ты страдаешь»). Предложить конкретную помощь: «Давай вместе сходим к специалисту, просто послушаем». Что такое лечение? Это не только «кодирование». Это целый комплекс: детоксикация (очищение организма), работа с психологом или психиатром для выявления причин зависимости, долгая и постоянная реабилитация – обучение жизни без химического «костыля». Очень эффективны группы поддержки, где люди с похожим опытом помогают друг другу.

Праздник без банкетов и афиш

День алкогольной независимости – это не про осуждение, а про надежду. Это день, когда мы напоминаем себе и городу, что выйти из тени зависимости возможно. Помощь есть. Не нужно бороться в одиночку.

Для Шымкента, который хочет быть здоровым и сильным, борьба с алкоголизацией молодежи – это вопрос будущего. Это инвестиции не в бетон и асфальт, а в человеческий капитал: в трезвые, ясные умы, в крепкие семьи, в творческую энергию молодых людей, которые дальше будут строить этот город.

Если вы читаете эту статью и в вашей голове мелькнула мысль о ком-то из близких, а может, о себе, то не отмахивайтесь. Возможно, это и есть тот самый первый шаг к осознанию. Отказ от алкоголя как самая большая независимость – это независимость от всего, что разрушает твою жизнь изнутри.

А как в других странах?

Стратегии борьбы с алкозависимостью

Скандинавская модель: контроль и высокая цена. В Швеции, Норвегии и Финляндии алкогольная политика – одна из самых строгих в Европе. Крепкий алкоголь продается только в государственных монопольных магазинах Systembolaget (Швеция) или Alko (Финляндия), которые работают по сокращенному графику и закрыты по воскресеньям. Цены очень высокие, а реклама запрещена.

Результат: относительно низкое потребление на душу населения. Но парадоксально высокий уровень «запойного» пьянства, когда люди, не имея возможности пить регулярно, устраивают редкие, но тяжелые алкогольные марафоны.

Франция и Италия: культура умеренности. В этих странах алкоголь, особенно вино, часть повседневной культуры и гастрономии. Его пьют за обедом и ужином, часто разбавляя водой, и редко, чтобы напиться до потери сознания. Акцент сделан на воспитание культуры потребления с детства (например, детям могут предложить глоток разбавленного вина за семейным столом) и интеграции алкоголя в социальную жизнь, а не в ее центр. Проблема алкоголизма существует, но ее масштабы и восприятие обществом отличаются от наших.

Сингапур и Саудовская Аравия: полный или частичный запрет. Здесь подход радикальный. В Саудовской Аравии производство и продажа алкоголя запрещены законом, основанном на шариате. В Сингапуре алкоголь не запрещен, но его продажа и потребление строго регулируются: существуют «трезвые зоны» в публичных местах, особая дорогостоящая лицензия для продавцов, а за распитие в неположенном месте грозит огромный штраф.

Эффект: резкое снижение уличного пьянства и связанных с ним преступлений, но есть черный рынок и риск отравлений подделками.

США и Великобритания: терапия и «12 шагов». В этих странах, где когда-то была эпоха «сухого закона» (в США), сегодня ставка сделана на лечение и реабилитацию. Программа «12 шагов» анонимных алкоголиков (Alcoholics Anonymous), родившаяся в США, стала мировым стандартом психосоциальной помощи. Активно развивается сеть реабилитационных центров, сочетающих детокс, психотерапию и социальную адаптацию. Однако система платной медицины часто делает качественную помощь недоступной для самых уязвимых слоев населения.

Универсального рецепта нет. Успех зависит от сочетания мер: разумного госрегулирования (контроль цен, ограничение рекламы и доступности), мощной просветительской работы и, что самое важное, развития сети доступной и профессиональной помощи, направленной не на наказание, а на выздоровление. Опыт других стран показывает, что одни лишь запреты не работают без изменения культуры отношения к алкоголю в обществе.

Жанна КУРМАНБЕКОВА