Алкоголизм: когда под ударом семья

Хорошая новость! В центре психического здоровья управления здравоохранения г. Шымкента скоро откроется Школа ментального здоровья. С какой целью она создается и кто может стать ее учениками, выяснял РАБАТ.

Пить стали больше

Есть такая болезнь – алкоголизм. Причина заболевания очевидна – чрезмерное и систематическое употребление спиртных напитков: водки, коньяка, вина, ликеров, пива, самогона, бормотухи и прочих горячительных напитков. Плохо, что, несмотря на всю известную пагубность этого недуга, народ в Казахстане пить меньше не стал.

Наоборот, спиртные напитки наши соотечественники с каждым годом употребляют все в большем количестве, за этим ростом иногда даже алкогольная промышленность не успевает, приходиться закупать спиртное за рубежом.

На сайте информационного агентства ZTB.kz нашла такую информацию (к сожалению, более свежих данных пока нет). Итак, Бюро национальной статистики АСПиР РК обнародовало данные, согласно которым в первые шесть месяцев 2023 года казахстанцы увеличили расходы на алкоголь на 13%. Всего за этот период граждане выпили почти 426 млн. литров спиртного. На первом месте среди приобретенного и выпитого значится коньяк: его за первое полугодие 2023-го выпили в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2022-го, и на 29,4% больше, чем водки, ликеров и вина. Меньше аж на 3,2% граждане стали приобретать шампанского и на 6,2% меньше пива.

Причинами такого скачка употребления спиртного в стране эксперты называют «две миграционные волны россиян». Но и у наших граждан поводов «накидаться», порой с самого утра, не поубавилось: жизнь стала тяжелее, безрадостнее и очень дорогой. А спиртное смягчает удары судьбы. После кружки пива, а уж тем более после пары-другой стаканов водки или стопочек коньяка пусть на время, но все же уходит чувство угнетенности, смягчаются панические состояния, исчезает ощущение безысходности.

Приходит непередаваемое ощущение: «А жизнь-то налаживается, ребята!..»

Больше всего, по данным статистики, пьют на севере нашей страны: в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Хотя у нас, на юге, относительно меньше пьющих, проблема не перестает быть серьезной, потому что алкоголизм – это трагедия. Большая беда каждой отдельно взятой семьи. Это физическое и психическое падение пьющей личности, это громкие, а зачастую тихие слезы отчаяния домочадцев, их стыд за отвратительное и развязное поведение домашнего «арак батыра». Это реально большое горе!

Как сделать его масштабы меньше? Как вылечить родного человека от алкоголизма? И возможно ли такое вообще?

Наркоцентр

Алкогольная зависимость лечится в наркологических центрах. Есть такой и в Шымкенте. Небольшой исторический экскурс по этому поводу.

Наркологическая служба города была выделена из состава областного психоневрологического диспансера в марте 1976-го. Через полгода была организована участковая наркологическая служба.

На основании приказа Чимкентского горздравотдела в октябре 1976 года было выделено 11 штатных единиц для участковой наркослужбы для организации диспансеризации больных. В июле того же года были открыты пять наркоздравпунктов на промышленных предприятиях Чимкента и Кентау.

Спустя два года, в апреле 1978-го, согласно постановлению бюро горкома Компартии Казахстана «О мерах по усилению борьбы с наркоманией и алкоголизмом» при стационарном отделении Чимкентского психоневрологического диспансера было развернуто 25 коек. А Чимкент разделили на три районных наркологических участка: Абайский, Дзержинский и Энбекшинский. За каждым участком были закреплены врач и медсестра. Наркологический прием в диспансере велся в 1,5 смены, также работал наркологический процедурный кабинет. В Чимкенте открылись четыре наркокабинета со штатом из среднего медперсонала: на заводе фосфорных солей, свинцовом заводе, в ЧПО КПО и при «Главюгстрое».

На сегодня центр психического здоровья г. Шымкента располагает семью зданиями в черте города. Основной корпус находится в 17-м микрорайоне. Дополнительные здания расположены в восьмом микрорайоне, «Сауле», «Наурыз», на БАМе и улице Майлы кожа, а также в поликлинике на улице Кремлевской, 11а.

В этих зданиях оказывается помощь людям с алкогольной, наркологической зависимостью и психическими расстройствами.

Лечение. Какое?

На динамическом учете в ГКП на ПХВ «Центр психического здоровья» управления здравоохранения г. Шымкента состоят 17 940 пациентов, из которых 5 868 находятся на наркологическом учете, а 12 072 – психиатрическом. Ежегодно стационарную наркологическую помощь получают около 3 802 пациента. В ЦПЗ развернуто 435 коек, кроме того, имеется ЦВАД (центр временной адаптации и детоксикации) на 20 коек и дневной стационар на 25 коек.

«Методы лечения в нашем центре психического здоровья включают несколько этапов. Первый – это, конечно же, профилактика алкоголизма, а также других пагубных зависимостей, – поясняет РАБАТу заместитель главного врача по организационно-методической работе ЦПЗ г. Шымкента Алихан Алтынханович Жақсылық. – На этом уровне ведется работа в школах, вузах, колледжах, где врачи выступают с лекциями, освещают эту проблему в СМИ.

Второй – это стационарное лечение, куда входит медикаментозная коррекция пациента (детокс, симптоматическая терапия, витаминотерапия, седативные и общеукрепляющие препараты), плюс в каждом отделении находятся психологи, которые работают с пациентами.

Третий этап терапии – это медико-социальная реабилитация. В этом отделении с больными работают психологи и психотерапевты. Проводятся различные тренинги и сообщества.

Пациентам оказывают также высокоспециализированную помощь в РНПЦ г.Павлодара, специалисты которого прошли обучение по этой нозологии. К оказанию медицинской помощи пациентам, решившим продолжить дальнейший курс лечения в центре, подключаются волонтеры. Туда после предварительного согласования направляются наши пациенты для дальнейшего лечения».

В работе на всех уровнях задействованы опытные, высококвалифицированные специалисты центра психического здоровья, что гарантирует высокое качество предоставляемых услуг.

Как «вычислить» пьющего?

Алкоголиками становятся не в одночасье. К счастью или нет, все происходит постепенно и поначалу даже незаметно. Когда надо бить в колокола? Когда надо вести своего мужа, сына, брата, зятя или коллегу к наркологу? На эти вопросы РАБАТ попросил ответить заведующего отделением больных с наркозависимостями Ербола Ерсенбековича Койбагарова.

«Вы правы, чем раньше наш пациент приступит к лечению своей зависимости, тем больше шансов избавиться от нее. В колокола надо бить, когда вы стали замечать, что у близкого человека появилась тяга к алкоголю, такая прям навязчивая идея. Он ищет и, конечно же, находит повод для выпивки.

Вскоре после частых возлияний он начинает терять контроль над количеством, точнее, над объемом выпитого. Как говорят в народе, нюх теряет: не может самостоятельно остановиться, не знает и не понимает своей нормы спиртного, то есть пьет без меры, до отключки. Как только такой человек узнает, что где-то у родных или знакомых намечается застолье со спиртным, он становится оживленнее, суетливее и старается не опоздать на мероприятие. Для него уходят на второй план общение с друзьями и родными, его даже особо не волнуют угощение, еда. Выпивка – вот что стало главным!

А некоторые пьют, чтобы побороть хотя бы на время скованность и стеснение при общении.

Как правило, в «трезвые периоды» наш потенциальный пациент – тихий и неконфликтный человек, не вступает в споры, молча ест и слушает окружающих. Но стоит ему выпить, как у него «развязывается» язык, он начинает выдавать порциями свое видение действительности, мнение о политике, о присутствующих, порой в обидной форме.

Наверняка у каждого в родне найдется такой «господин». При этом человек перестает воспринимать критику в свой адрес. Любое замечание на предмет того, что, мол, хватит, больше не пей, воспринимает с обидчивостью, а то и просто агрессивно.

На предложения близких пойти к специалисту-наркологу пьющий человек горячо утверждает, что у него нет проблем и алкогольной зависимости. Это им, сочувствующим, самим пора туда обратиться, пусть они и лечатся.

Вскоре алкоголик теряет многих близких или превращает их жизнь в мучение, а то и в ад. Теряет коммуникативные связи, происходят разрыв с семьей, потеря работы, ухудшение здоровья и т.д. Его проблемы только усугубляются.

Был такой французский философ Фелисите Робер де Ламенне, который однажды заметил: «Знаете ли, что пьет этот человек из стакана, дрожащего в его трясущейся от пьянства руке? Он пьет слезы, кровь, жизнь своей жены и своих детей». Очень образное и верное наблюдение!

Если у вашего близкого человека есть в поведении такие признаки, то смело можете вести его за ручку к наркологу».

В интересах семьи

Старший психолог центра психического здоровья г. Шымкента Айнур Несипбаевна Абилхайырова поделилась с РАБАТом хорошей новостью: «Скоро в нашем центре будет запущена Школа ментального здоровья, ориентированная на снижение алкогольной и наркологической зависимости, а также на предоставление психологической помощи близким и родственникам. Эта инициатива осуществляется при поддержке управления здравоохранения города Шымкента и соответствует комплексному плану по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы, а также реализации Дорожной карты по развитию службы охраны психического здоровья на 2023-2024 годы.

Рассчитана она, прежде всего, на поддержку семьи человека с алкогольной зависимостью. Это играет ключевую роль в процессе его выздоровления и восстановления. Школа ментального здоровья является оазисом поддержки и понимания для тех, кто сталкивается с вызовами, связанными с зависимостью близких родственников.

Цель Школы заключается в предоставлении бесплатных поддержки и консультаций для близких родственников зависимых лиц. Она призвана помочь участникам справиться с эмоциональными вызовами, развить навыки управления стрессом и конфликтами, а также получить необходимые знания о зависимости и ее влиянии на семью.

Благодаря нашей Школе участники получат возможность обсуждать свои переживания в поддерживающей среде, обмениваться опытом и получать необходимые инструменты для улучшения своего психологического благополучия.

В Школе ментального здоровья мы запланировали для участников ряд разнообразных мероприятий и семинаров. Например, семинары по эмоциональной поддержке и управлению стрессом; тренинги по развитию навыков общения и эффективного взаимодействия в семье; групповые дискуссии о влиянии зависимости на семейные отношения и способы их улучшения.

Запланировали мы и юридические консультации по вопросам, связанным с зависимостью и семейными правами. Оказание помощи в понимании прав и обязанностей в контексте зависимости, а также предоставление информации о доступных юридических механизмах защиты.

Психологическая поддержка и консультации будут предоставляться в виде индивидуальных и групповых занятий у психологов и специалистов по ментальному здоровью.

Участникам Школы ментального здоровья будет также оказана помощь в развитии стратегий эмоциональной поддержки и понимания собственных эмоций и переживаний.

Мы убеждены, что Школа ментального здоровья будет надежным центром поддержки и знаний для тех, кто сталкивается с зависимостью в семье.

Мы приглашаем всех заинтересованных людей присоединиться к нашим мероприятиям и получить необходимую помощь и поддержку на этом непростом пути».

Фарида Шарафутдинова