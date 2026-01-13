Пока мы еще в январе…

Я про обещания «начать новую жизнь с 1 января», про обязательство перейти на «правильное питание», заняться бегом, скандинавской ходьбой, пойти, наконец, в тренажерный зал, бассейн, записаться на уроки казахского и английского языков, брать уроки вязания, живописи, читать по десять страниц ежедневно и т.д.

Давать подобные обещания именно «с 1 января», «с понедельника» – это наша давняя традиция, как поход в баню Жени Лукашина с друзьями. Именно перед боем курантов подбиваешь личные итоги года и понимаешь: да, ты достигла (достиг) определенных результатов, но и понимаешь также, что можно было бы где-то и больше поднапрячься.

А что этому помешало?

Уверена, отсутствие силы воли, настойчивости, дисциплины. Сужу об этом, исходя из собственного опыта и логики. Ну зачем надо было обещать себе «перейти на правильное питание» в первых числах января?! Это же заведомый абсурд! А кто, если не вы, будет доедать оливье, запеченную утку в яблоках и селедку под шубой? Кроме вас, некому. Хорошо тем, у кого семья большая. Там с едоками проблем нет… И вместо «правильного питания» занимаешься самоедством, ненавидишь себя, ругаешь, обзываешь слабохарактерной сущностью, поддавшейся чревоугодию. Да, есть такой грех.

Но теперь «обжорные праздники» позади, включая Рождество, а сегодня уже Старый Новый год. Пора приступать к диетам. Равно, как и к пешим прогулкам: накручивать километры с шагомером. Самые настойчивые должны уже обзавестись абонементом в бассейн и приступить к приятнейшим водным процедурам.

Да, сначала будет ощущаться некий дискомфорт, нарушение привычного ритма жизни. Но это только поначалу. Постепенно укрепится хорошая привычка вести здоровый образ жизни, а главное – вернется уважение к себе.

Вывод из этого: для положительных перемен надо действовать! Очень важен самый первый шаг!

Говорят, что хорошо бы визуализировать свою мечту, цель. Образно представлять конечный результат. А еще знающие люди советуют хвалить себя за промежуточные итоги, как-то мотивировать. В случае первых неудач и срывов постарайтесь не падать духом, поддерживайте в себе энтузиазм, кураж, если хотите. Научитесь получать удовольствие от самого процесса, а не только от ожидаемого результата. Но надо, чтобы ваши действия были ежедневными: хотя бы десять минут зарядки, хотя бы полчаса ходьбы пешком, хотя бы десять страниц прочитанного текста, хотя бы десять выученных новых слов.

Знаю женщину, которая запланировала на этот год взять несколько уроков живописи. Она хочет рисовать картины акварелью – это ее давняя мечта. Осуществлению этого мешает ее застенчивость. Дама стесняется своего… возраста. Мол, как я пойду в студию учиться, если там одни дети, школьники. Засмеют меня, если не явно, то будут подшучивать надо мной за спиной.

Всем людям зрелого возраста, мечтающим научиться рисовать, танцевать, петь, скажу: не стесняйтесь, дорогие! Никому до вас нет никакого дела. Вы заплатили своими честными деньгами за занятия рисованием, танцами, вокалом. К слову, в центрах активного долголетия, которых в Шымкенте уже несколько, вы можете заниматься этим совершенно бесплатно!

Согласитесь, в нас живет стереотип, что гениальность, талант, одаренность проявляются исключительно в детстве. Да, зачастую это так. Но и зрелый возраст не помеха заявить миру о себе, проявить свой дремлющий до поры до времени талант. Скажу грубо: старость – это лучшее время для самореализации. Начать никогда не поздно! И вот вам классический пример.

Наверняка в соцсетях вам попадались картины Анны Мэри Робертсон Мозес. В мире она известна как бабушка Мозес. Эта американская леди прожила 101 год (1860-1961 гг.). В справочниках значится как американская художница-любительница, одна из главных представителей американского живописного примитивизма. Она писала уличные сцены, домашние праздники и пейзажи, предпочитая зимние виды. Ее пейзажи чем-то схожи с работами Брейгеля Старшего, хотя сама художница никогда не видела его полотен. У меня есть альбом репродукций Питера Брейгеля – ну точно работы Мозес.

Анна Мозес всю жизнь прожила в сельской местности, была женой фермера, родила пятерых детей. Рисовать и вышивать любила с детства. Когда дети выросли, у нее стало больше свободного времени. Из-за развившегося артрита она не могла вышивать, а кисть в руках держать могла.

После смерти мужа она полностью отдалась творчеству. Рисовала деревенские пейзажи, причем, по ее признанию, сверху вниз. Сначала небо, потом горы, потом холмы, потом дома, потом скот, а потом людей.

В 1938 году, когда Анне Мозес было уже 78 лет, ее картины в витрине аптеки случайно увидел нью-йоркский коллекционер.

За два года картины бабушки Мозес были выставлены во многих галереях Америки, побывали в Европе и Японии. Ее портрет был дважды напечатан на обложке журнала Time.

Первые картины бабушки Мозес продавались по 3-5 долларов. После ее известности цена возросла до 8-10 тыс. долларов. Своим плодотворным долголетием Анна Мозес обязана исключительно творчеству.

Видите, и под 80 лет жизнь может круто перемениться в лучшую сторону. В мире есть немало примеров того, как ученые становились лауреатами Нобелевской премии после 90 лет, писатели-дебютанты издавали свои романы после 70 лет. Творчество – подпитка долголетия.

Так что, в любом возрасте не поздно строить планы, корректировать их.

Поступайте и вы так же, пока мы все еще в январе…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА