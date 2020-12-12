В январе казахстанцы отметят Новый год и Рождество.

Но из-за неудобного выпадения дат будем немного отдыхать, немного работать. В общем, раскачка перед рабочим годом. И не забывайте, что 31 декабря — это рабочий день, хотите выходной — договаривайтесь с работодателем (отпуск без содержания, перенос, больничный, ну или просто выходной по-человечески), пишет uchet.kz.

Официальными выходными являются: 1, 2 января 2021 года — Новый год и 7 января — Рождество. Стоит обратить внимание, что 2 января выпадает на субботу, что даст 1 дополнительный выходной казахстанцам.

Заглянем в календарь: Таким образом, на Новый год отдыхаем: при пятидневной неделе 1, 2, 3, 4 января 2021 года; при шестидневной рабочей неделе 1, 2, 3 января 2021 года ВЫХОДНЫЕ, а если у вас по графику работа в субботу, то придется выйти 4 января в понедельник. Потом 2 рабочих дня 5 и 6 января 2021 года, для шестидневки — рабочий еще и 4 января.

Один выходной на Рождество — 7 января 2021 года при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

8 января 2020 года снова на работу.

9-10 января выходные (но если шестидневка, выходной только 10 января).

С 11 января начинается полноценный рабочий год.

Всего в следующем году казахстанцы отдохнут 120 дней при пятидневной рабочей неделе, при шестидневной — 68 дней.