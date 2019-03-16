16 привычек и особенностей казахстанцев, которые удивляют казахов из России.

Казахи, которые родились и выросли в России, о том, что удивило их больше всего, когда они впервые приехали в Казахстан, передает weproject.media.

— когда видишь столько казахов, кажется, что они все твои родственники, и со всеми хочется поздороваться

— казахстанцы открытые и приветливые, могут познакомиться даже на улице или в общественном месте

— иногда эта черта граничит с излишним любопытством

— в Астане многие казахи похожи на европейцев

— дизайн заведений, городское оформление, фасады домов выполнены в национальном стиле. Это неожиданно, но красиво

— казахстанцы более шустрые, любят говорить о своих достижениях

— никто не скажет на незнакомого взрослого человека «женщина» или «мужчина», казахстанцы вежливо назовут вас «тате» или «агай»

— в городах Казахстана ловят такси прямо на улице

— у казахов в России и Казахстане отличается диалект, речь

— когда местные узнают, что ты турист, то стараются помочь, подсказать

— если обратиться к местным казахам на русском, они могут тебя проигнорировать или принципиально ответить на казахском

— в Казахстане казахи делят друг друга на северных, южных, западных и восточных, с этим связано много стереотипов и шуток

— в Казахстане грубые водители, часто сигналят друг другу на дорогах

— казахи внимательные, умеют ухаживать за старшими, женщинами, детьми, всегда уступают места в общественном транспорте

— казахстанцы гостеприимные, на свадьбах и других мероприятиях парни всегда следят за тем, чтобы у гостей были полные бокалы и тарелки

— в Казахстане многие русские знают казахский язык и готовят национальные блюда.