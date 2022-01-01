Всем привет уже в Новом году! Пусть наступивший 2022-й будет добрым и щедрым на хорошее для вас и ваших близких.
Потихоньку включаемся в рабочий режим. По сложившейся традиции давайте посмотрим, какими из ожидаемых событий будет наполнен первый месяц года.
1 января – Новый год – с детства самый любимый праздник.
Всемирный день мира. Этот праздник еще называют Днем всемирных молитв о мире. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила его официальным. Поверьте, повод для него не высосан из пальца: сегодня в мире протекает не меньше 40 военных конфликтов. Что из-за этого вынуждены переживать жители стран, втянутые в эти противостояния, думаю, нетрудно представить.
Как сообщает организация IRIN (Интегрированные региональные информационные сети, сайт irinnews.org), конфликты имеют продолжительность от 3 до 68 лет.
Темы основных ежегодных предпраздничных посланий понтификов к верующим такие: мир на Земле, ослабление напряженности в международных и межгосударственных отношениях. Общий лозунг Всемирного дня мира: «Прости, и ты обретешь мир».
А еще 1 января отмечается 100-летие со дня рождения певицы, народной артистки СССР, «Халық Қаһарманы» Розы Баглановой. Помните ее песню «Ах, Самара-городок!», с которой она выступала 9 мая 1945 года на Победном концерте в Берлине.
2 января – День узника. Этот день посвящен людям, которые по тем или иным причинам оказались в местах лишения свободы. «От тюрьмы да от сумы не зарекайся», – гласит народная мудрость. В этот день стоит задуматься о тех, кто по той или иной причине лишен свободы. По данным главы МВД РК, на начало декабря 2021 года в 80 учреждениях УИС – это 64 колонии и 16 СИЗО – содержится более 34 тыс. лиц, при этом 93% отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, а порядка 45% ранее уже привлекались к уголовной ответственности. На учете службы пробации состоит 32 тыс. человек.
По данным Международного центра изучения тюрем, на конец 2016 года (более свежих данных, увы, у меня нет) лидирующие позиции по количеству людей, пребывающих в тюремном заключении, занимали США – 2 217 947 человек, на втором месте находится Китай – 1 649 804 человека, на третьем Россия – 637 482 человека. Последнее место принадлежит Сан-Марино – 2 человека. Правда, в этом южноевропейском государстве населения-то всего около 34 тысяч человек…
3 января – День коктейльной соломинки. 130-летний юбилей Джона Толкина, английского писателя.
4 января – День поп-музыки, День хит-парада.
5 января – 90 лет со дня появления на свет Умберто Эко, итальянского писателя.
6 января – Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды».
7 января – в этот день в первый год до нашей эры родился Иисус Христос – Сын Божий, пришедший в наш мир для спасения человечества (в христианской традиции). Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа девой Марией.
8 января – в этот день во время Великой Отечественной войны началась Ржевская битва. День метро. 110 лет балерине Галине Улановой. 75 лет актрисе театра и кино Марине Нееловой.
9 января – Международный день хореографа.
10 января – День национальной гвардии Республики Казахстан. 110 лет итальянскому кинопродюсеру Карло Понтии, супругу актрисы Софии Лорен.
11 января – Всемирный день «спасибо». День заповедников и национальных парков. 50 лет актеру Константину Хабенскому.
12 января – в этот день в 1912 году родился Динмухамед Кунаев, видный общественный и государственный деятель Казахской ССР. 55 лет актрисе и кинопродюсеру Ренате Литвиновой.
13 января – в 1945 году началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск.
14 января – Старый Новый год.
15 января – 400-летний юбилей французского драматурга Жана Батиста Мольера.
16 января – Всемирный день снега.
17 января – День детей-изобретателей.
18 января – 140-летний юбилей английского писателя Алана Милна, «папы» Вини-Пуха.
19 января – Крещение – один из важнейших церковных праздников. В этот день Иоанн Креститель (Предтеча) крестил Иисуса в реке Иордан.
20 января – 120 лет со дня рождения Назыма Хикмета, турецкого поэта и драматурга, 115 лет актрисе Тамаре Макаровой.
21 января – Международный день объятий, Международный день аспиранта.
22 января – День рождения воздушной кукурузы (попкорна).
23 января – День ручного письма.
24 января – Международный день образования. Международный день эскимо. 290-летний юбилей французского драматурга Пьера Бомарше. 80 лет певцу Валерию Ободзинскому и киноактрисе Людмиле Савельевой.
25 января – День студентов (Татьянин день). 263 года со дня рождения великого шотландского поэта Роберта Бернса. 84 года со дня рождения актера, поэта, барда Владимира Высоцкого.
26 января – Международный день таможенника. 120 лет актрисе Любови Орловой. 90 лет французскому композитору Мишелю Леграну.
27 января – День снятия блокады города Ленинграда. Международный день памяти жертв холокоста. 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского писателя, «папы» «Алисы в Стране чудес». В 1945 году в этот день советские войска освободили узников лагеря «Освенцим». 55 лет назад в этот день космос был объявлен достоянием всего человечества. 110 лет актеру Всеволоду Санаеву.
28 января – Международный день защиты персональных данных. Международный день LEGO. 125 лет писателю Валентину Катаеву и 115 лет Астрид Линдгрен, шведской сказочнице, литературной «маме» Карлсона, «который живет на крыше» и «Пеппи, Длинный чулок» и др.
29 января – в 1860 году родился писатель Антон Чехов. День рождения автомобиля (1886 г.).
30 января – Всемирный день помощи больным проказой. Международный день БЕЗ интернета. Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель этого праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить эти 24 часа исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми вживую или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом). У славян – День Деда Мороза и Снегурочки, символичное окончание зимы, не за горами широкая и щедрая Масленица.
31 января – Всемирный день ювелира. День рождения русской водки.
Вот вкратце все. Разумеется, жизнь предоставит всем нам еще много новых событий, в том числе и в январе. Пусть они будут большей частью приятными.
Календарь января листала Фарида Шарафутдинова