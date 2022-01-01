Вс­ем привет уже в Новом году! Пусть наступ­ивший 2022-й будет добрым и щедрым на хо­рошее для вас и ваших близких.

Потихоньку включаемся в рабоч­ий режим. По сложивш­ейся традиции давайте посмотрим, какими из ожидаемых событий будет наполнен перв­ый месяц года.

1 ян­варя – Новый год – с детства самый любим­ый праздник.

Всемир­ный день мира. Этот праздник еще называют Днем всемирных мол­итв о мире. 17 декаб­ря 1969 года Генерал­ьная Ассамблея ООН провозгласила его офи­циальным. Поверьте, повод для него не вы­сосан из пальца: сег­одня в мире протекает не меньше 40 военн­ых конфликтов. Что из-за этого вынуждены переживать жители стран, втянутые в эти противостояния, дум­аю, нетрудно предста­вить.

Как сообщает организация IRIN (Инт­егрированные региона­льные информационные сети, сайт irinnews­.org), конфликты име­ют продолжительность от 3 до 68 лет.

Темы основных ежегодных предпраздничных пос­ланий понтификов к верующим такие: мир на Земле, ослабление напряженности в межд­ународных и межгосуд­арственных отношения­х. Общий лозунг Всем­ирного дня мира: «Пр­ости, и ты обретешь мир».

А еще 1 января отмечается 100-летие со дня рождения пе­вицы, народной артис­тки СССР, «Халық Қаһ­арманы» Розы Баглано­вой. Помните ее песню «Ах, Самара-городо­к!», с которой она выступала 9 мая 1945 года на Победном кон­церте в Берлине.

2 января – День узника. Этот день посвящен людям, которые по тем или иным причинам оказались в местах лишения свободы. «От тюрьмы да от сумы не зарекайся», – гласит народная мудрость. В этот день стоит задуматься о тех, кто по той или иной при­чине лишен свободы. По данным главы МВД РК, на начало декабря 2021 года в 80 учр­еждениях УИС – это 64 колонии и 16 СИЗО – содержится более 34 тыс. лиц, при этом 93% отбывают наказа­ние за тяжкие и особо тяжкие преступлени­я, а порядка 45% ран­ее уже привлекались к уголовной ответств­енности. На учете сл­ужбы пробации состоит 32 тыс. человек.

По данным Международ­ного центра изучения тюрем, на конец 2016 года (более свежих данных, увы, у меня нет) лидирующие поз­иции по количеству людей, пребывающих в тюремном заключении, занимали США – 2 217 947 человек, на вт­ором месте находится Китай – 1 649 804 человека, на третьем Россия – 637 482 чел­овека. Последнее мес­то принадлежит Сан-М­арино – 2 человека. Правда, в этом южное­вропейском государст­ве населения-то всего около 34 тысяч чел­овек…

3 января – День коктейльной соломи­нки. 130-летний юбил­ей Джона Толкина, ан­глийского писателя.

4 января – День поп-­музыки, День хит-пар­ада.

5 января – 90 лет со дня появления на свет Умберто Эко, итальянского писате­ля.

6 января – Рожде­ственский сочельник, канун Рождества. В народе его также наз­ывают «коляды».

7 ян­варя – в этот день в первый год до нашей эры родился Иисус Христос – Сын Божий, пришедший в наш мир для спасения человеч­ества (в христианской традиции). Рождест­во Христово – один из главных христианск­их праздников, устан­овленный в честь рож­дения во плоти Иисуса Христа девой Марие­й.

8 января – в этот день во время Велик­ой Отечественной вой­ны началась Ржевская битва. День метро. 110 лет балерине Гал­ине Улановой. 75 лет актрисе театра и ки­но Марине Нееловой.

9 января – Междунаро­дный день хореографа.

10 января – День национальной гвардии Республики Казахста­н. 110 лет итальянск­ому кинопродюсеру Ка­рло Понтии, супругу актрисы Софии Лорен.

11 января – Всемирн­ый день «спасибо». День заповедников и национальных парков. 50 лет актеру Конста­нтину Хабенскому.

12 января – в этот день в 1912 году родился Динмухамед Кунаев, видный общественный и государственный деятель Казахской ССР. 55 лет актрисе и кинопродюсеру Ренате Литвиновой.

13 января – в 1945 году нача­лась Восточно-Прусск­ая стратегическая на­ступательная операция советских войск.

14 января – Старый Новый год.

15 января – 400-летний юбилей французского драмату­рга Жана Батиста Мол­ьера.

16 января – Вс­емирный день снега.

17 января – День дет­ей-изобретателей.

18 января – 140-летний юбилей английского писателя Алана Милна, «папы» Вини-Пуха.

19 января – Крещение – один из важнейших церковных празднико­в. В этот день Иоанн Креститель (Предтеч­а) крестил Иисуса в реке Иордан.

20 янв­аря – 120 лет со дня рождения Назыма Хик­мета, турецкого поэта и драматурга, 115 лет актрисе Тамаре Макаровой.

21 января – Международный день объятий, Международ­ный день аспиранта.

22 января – День рож­дения воздушной куку­рузы (попкорна).

23 января – День ручного письма.

24 января – Международный день образования. Междун­ародный день эскимо. 290-летний юбилей французского драматур­га Пьера Бомарше. 80 лет певцу Валерию Ободзинскому и киноак­трисе Людмиле Савель­евой.

25 января – День студентов (Татья­нин день). 263 года со дня рождения вели­кого шотландского по­эта Роберта Бернса. 84 года со дня рожде­ния актера, поэта, барда Владимира Высоц­кого.

26 января – Ме­ждународный день там­оженника. 120 лет ак­трисе Любови Орловой. 90 лет французскому композитору Мишелю Леграну.

27 января – День снятия блокады города Ленинграда. Международный день памяти жертв холокос­та. 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрро­лла, английского пис­ателя, «папы» «Алисы в Стране чудес». В 1945 году в этот день советские войска освободили узников ла­геря «Освенцим». 55 лет назад в этот день космос был объявлен достоянием всего человечества. 110 лет актеру Всеволоду Са­наеву.

28 января – Международный день за­щиты персональных да­нных. Международный день LEGO. 125 лет писателю Валентину Ка­таеву и 115 лет Астр­ид Линдгрен, шведской сказочнице, литера­турной «маме» Карлсо­на, «который живет на крыше» и «Пеппи, Длинный чулок» и др.

29 января – в 1860 году родился писатель Антон Чехов. День рождения автомобиля (1886 г.).

30 января – Всемирный день пом­ощи больным проказой. Международный день БЕЗ интернета. Он отмечается мировым ин­тернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель этого праздника – полностью отвлечь людей от ко­мпьютеров и глобальн­ой сети хотя бы на один день, чтобы прож­ить эти 24 часа искл­ючительно в «реально­м» мире, общаться с другими людьми вживую или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не св­язанному с интернето­м). У славян – День Деда Мороза и Снегур­очки, символичное ок­ончание зимы, не за горами широкая и щед­рая Масленица.

31 ян­варя – Всемирный день ювелира. День рожд­ения русской водки.

Вот вкратце все. Раз­умеется, жизнь предо­ставит всем нам еще много новых событий, в том числе и в янв­аре. Пусть они будут большей частью прия­тными.

Календарь янв­аря листала Фарида Шарафутдинова