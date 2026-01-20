Предел близко? Эксперты о будущем рынка недвижимости

По итогам десяти месяцев прошлого года в Казахстане заключили больше 350 тысяч сделок купли-продажи недвижимости. Это больше, чем за такой же период года ранее. Эксперты отмечают, что рост активности в первую очередь наблюдается в мегаполисах.

Так, Астана вновь показала рекорд, число сделок увеличилось на 21%. Специалисты связывают это с урбанизацией и активной миграцией населения в крупные города. А рост спроса, ведёт и к росту цен.

«Люди готовы покупать ровно на тех условиях, которые есть сегодня на рынке. Несмотря на то, что цена довольно дорогая. Вернемся к стоимости квадратного метра. Стоимость квадратного метра продолжает расти. И год мы закончили с показателем 16,5%. Это средний показатель. В некоторых городах он значительно выше. И тому показателем является и столица. Здесь прирост сделок 21%. А рост стоимости квадратного метра колеблется вокруг 17-18%», — Лев Тетин, международный эксперт по недвижимости.

По данным центра исследований прикладной экономики AERC, в декабре прошлого года годовой рост цен на жильё превысил 15%. Согласно информации популярного сайта купли-продажи недвижимости, средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 560 тысяч тенге. В Астане цены по объявлениям близки к среднереспубликанскому уровню, а в Алматы же стоимость жилья идет на рекорд, почти 860 тысяч тенге за квадратный метр.

«Сейчас рынок на пике активности. Дальнейшего роста или активизации ждать невозможно. Что касается прогноза на 2026 год, я бы не сказал, что рынок перегрет. Но больше скачков уже некуда, это уже предел. Подорожание будет в пределах действующей инфляции. Но что касается вторичного жилья, я сейчас подчеркиваю, вторичное жилье и регионы, этот скачок в декабре-ноябре они отыграют назад однозначно», — Александр Пак, эксперт по недвижимости.

Эксперты отмечают: совокупность факторов, сложившихся на рынке, будет подталкивать цены вверх. Вероятнее всего, год завершится с ростом в пределах инфляции, а возможно и на уровне 15–18%.