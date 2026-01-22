Врачи в борьбе за чистый воздух

Под конец жизни она вспоминала тот старый провинциальный Чимкент, которому еще предстояло стать настоящим городом, а представить, что когда-нибудь он превратится в многолюдный мегаполис, было невозможно

Что это означало? А то, что отныне она заступила на пост защитника экологической чистоты, соблюдения санитарных норм и «человеческих» условий труда на крупных промышленных предприятиях, коих в Чимкенте тогда было немало. Вот этой работе, а вернее, работе всего эшелона санитарных врачей и посвящена была вторая часть мемуаров. У меня они есть, чем и хочу поделиться с читателями.

Но это была лишь часть воспоминаний. В июле 1948 года выпускница Ташкентского медицинского института с дипломом санитарного врача вернулась в родной Чимкент и сразу же была определена на работу в Госсанинспекцию на должность санинспектора области по промышленной санитарии.

В ту пору Чимкент, несмотря на небольшие территориальные масштабы, имел уже весьма насыщенное промышленное производство. Одного огромного свинцового завода хватало, а в годы Великой Отечественной войны, как известно, к нам прибыли эвакуированные гости из того же промышленного «племени».

Самым крупным был небезызвестный завод прессов-автоматов. Все эти заводы и фабрики, понятно, не добавляли городу экологической чистоты. Да что там – злостно его загрязняли. Поэтому санитарные инспекторы с их проверками, замерами и требованиями соблюдать какие-то нормативы часто раздражали «промышленных» чиновников.

Лидия Михайловна Волгушева вспоминала: «Боевое крещение как санитарный врач я получила в 1950 году в поселке Сас-Тюбе, когда была включена в комиссию по приемке в эксплуатацию цементного завода. Туда ехала в новенькой «Победе», впервые в машине с важными начальниками! Но в Сас-Тюбе я была поражена самим видом так называемого завода: в чистом поле какая-то невзрачная постройка с высокой трубой, вращающаяся цементная печь и несколько маленьких одноэтажных зданий. Ни бытовых помещений, ни душевых кабин, ни гардеробов для спецодежды, даже деревянных туалетов я там не обнаружила! Не оказалось там водопровода и медпункта. Словом, я отказалась подписывать акт о приемке такого, так сказать, промышленного объекта.

Председатель комиссии стал меня уговаривать, члены комиссии наперебой объясняли, что стране нужен цемент, а я препятствую народным нуждам! Директор завода А.Д. Туманов не мог меня поддержать, хотя я видела, что внутренне он со мной согласен. Тогда председатель заявил, что направит моему руководству акт о моей некомпетентности и несоответствии должности.

Выйдя на работу, я получила нагоняй от моего начальника Н.С. Богданова. Его лично вызывали в обком, как следует «пропесочили», и он быстро подписал акт приемки без всяких условий.

Позднее так же было согласовано строительство цементного завода с шестью печами, который располагался практически в городской черте, выше Чимкента по рельефу и с наветренной стороны. Богданов эти нарушения признавал, прекрасно понимая, что печи будут дымить прямо на город. Так и говорил: «Если меня за что-то и привлекут к ответственности, то именно за цемзавод». Но против высших инстанций идти тогда было категорически нельзя…»

Санитарные врачи всегда были как бы в тени лечебной медицины. В памяти обычно остаются те, кто непосредственно спасает вам жизнь или избавляет от боли и недугов. Лидия Михайловна недооценку роли санитарного врача считала несправедливой, с благодарностью вспоминала своих коллег и всегда считала их труд настоящим подвижническим делом.

«В первую очередь хочу упомянуть имя Якова Аркадьевича Клебанова. В 1951-м он стал главным врачом облСЭС, ему было тогда всего 24 года, – пишет Лидия Михайловна Волгушева. – На первом же заседании актива медработников молодой главврач выступил с программной речью. Он говорил о неправильном понимании предназначения санитарной медицины, о том, что нужно видеть обязанности службы не в борьбе с бездомными собаками на улицах, а в стремлении заботиться о здоровье народа, бороться с опасными инфекциями, контролировать объекты коммунального хозяйства и промышленных предприятий, работать над профилактикой профзаболеваний. Для их выполнения надо поднимать авторитет и значимость санслужбы, перестать быть зависимыми от административных органов. Эта речь, взволнованная и вдохновенная, была встречена бурными аплодисментами.

В то время в СЭС было несколько отделов, довольно большой штат работников. Хорошо помню многих из них: Г.С. Ходжаева, Л.Ф. Песину, М.А. Гиричеву, И.Л. Долинскую, М.С. Донец, Ю.С. Усачева, Т.П. Кочеткову, Н.И. Чижову,

В.П. Волобоеву, М.А. Милютину. Вскоре Клебанов добился административной и финансовой независимости санэпидстанций: их вывели из подчинения главных врачей больниц, и наша работа стала более эффективной.

Работа была нелегкой. Область по территории занимала довольно обширное пространство, поэтому наша жизнь проходила в частых и дальних командировках. Мы были молоды, нередко уходили в декретный отпуск, детей приходилось оставлять бабушкам, а у кого их не было, отдавали в ясли, иногда круглосуточные. То есть на первом месте для нас всегда оставалась работа.

Мы прекрасно знали обстановку на всех предприятиях города, районов и области. Иногда для решения задачи приходилось идти на риск.

Помню, как доктор Ирина Николаевна Ильязова была направлена руководителем эпидембригады в поселок Миргалимсай близ Кентау, где была вспышка дизентерии. Источник инфекции никак не удавалось найти. Ирина предположила, что причиной является питьевая вода, которая подается в поселок из шахт. Жители, страдая от сильной жары, организовали продажу морса из сырой воды. Чтобы доказать свое предположение (лаборатории не было), она при членах своей бригады выпила стакан этого морса, и на третий день сама заболела дизентерией.

Был еще один случай. В одном из поселков Туркестанского района стали регистрироваться случаи заболевания острым циститом. В составе бригады была доктор Тамара Ивановна Шанина – заведующая токсикологической лабораторией. Она и установила, что заболевшие ели домашние лепешки, которые изготовлялись из протравленного зерна, предназначенного для посева. Но это выяснилось позже, когда врач сама съела такую лепешку и заболела острым циститом.

За такое самоотверженное отношение к своей работе Яков Аркадьевич представлял своих сотрудников к наградам. В 1962 году его назначили заведующим облздравотделом, хотя он и был загружен до отказа, но никогда не переставал уделять внимания нашей санитарной службе.