Полицейские запускают дроны, чтобы следить за нарушителями

Навести порядок на дорогах и минимизировать нарушения ПДД весьма необычным способом намерены полицейские Туркестанской области, передает OTYRAR.

Здесь стражи порядка запускают в небо дроны, так называемые летающие камеры.

В результате прогрессивного мониторинга дорог при въезде в Кентау всего за 1 день летающий аппарат выявил массу грубых нарушений. Водители, пользуясь отсутствием «Сергеков» на определенных участках, выезжали на встречную полосу, создавая значительные аварийные ситуации. В отношении водителей только с помощью дрона были составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП, один автомобиль водворен на штрафстоянку.

Впервые полицейские дроны как вспомогательный инструмент стали использовать в Казахстане в 2020 году. Пока что эта практика не пользуется большой популярностью. Но, стражи порядка Туркестанской области теперь намерены использовать дроны на системной основе. Тем более этого требует статистика. Только с начала 2022 года на дорогах области произошло более 450 ДТП. Из них, ДТП на дорогах областного значения увеличилось на 55,4%.

При рассмотрении аварийных ситуаций одной из главных причин является выезд на встречную полосу. Так, за указанный период зарегистрировано 47 фактов выезда на полосу встречного движения. Это на 10,3 % больше, чем в прошлом году.

Полицейские надеются, что летающие дроны смогут фиксировать подобные нарушения незамедлительно и поможет установить порядок на дорогах.

К слову, интересный факт, в США, именно в Калифорнии, летающие дроны используют не только дорожные полицейские. Там на место происшествия в первую очередь быстро и оперативно отправляют находящийся поблизости летающий дрон, чтобы до приезда полицейских успеть зафиксировать правонарушения, снять преступника и проследить его передвижение. Вот такая интересная практика.