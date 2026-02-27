Испытание и для нас…

Священный месяц Рамазан. Одни называют его месяцем приближения к Всевышнему, другие — месяцем милосердия. Хотя, скорее всего, верно и то, и другое, и третье… А правильно ли ограничиваться только 30 днями?

Ведь и в другие дни мы сами, наши близкие, да и просто современники нуждаемся в добром слове, внимании, заботе, участии, в том, что называется одним словом — «милосердие».

Недавно разговаривала с подругой, Галя ее зовут. Очень интересная, многогранная личность, диапазон увлечений — от театра до садоводства. Она рассказала мне свежую историю из своей нескучной жизни, узнайте о ней и вы.

«Стою на прошлой неделе, еще до начала оразы, на остановке «Военкомат» — возвращалась в Шымкент из Тогуса, ездила проведать сваху. Жду свой автобус. Дело было вечером, как заметил бы Михаил Задорнов, смеркалось… Вдруг слышу, как сзади меня тихим голосом кто-то просит: «Тетенька, купите мне шурпу, я хочу кушать». Оглядываюсь: передо мной стоит молодой мужчина азиатской наружности, худой, одет в черную куртку, капюшон натянут на голову. Ну что тут сказать? Жаль мне его стало — со всяким может такое случиться. Может, деньги, документы потерял или из дома ушел, да мало ли что… Спрашиваю: «Где тебя можно покормить?»

Он показывает пальцем в сторону столовой, которая находилась сразу за остановкой. И, «считав» с моего лица сочувствие к нему, уверенным шагом пошел в ее сторону. Я следом за ним. Заходим в столовую, он, как явный завсегдатай этого заведения, направляется в дальний угол зала к холодильнику с прохладительными напитками. Выбирает литровую бутылку (ни больше ни меньше) Fuzetea и садится за стол. А по пути кричит: «Еще манты!»

Я, отойдя от легкого потрясения, говорю: «Стоп, мы договаривались только на шурпу». Он сел, заулыбался немного нагловато, и произнес: «Ладно, шурпа тоже пойдет».

Начинаю его расспрашивать: где он живет, почему не работает и т.д. Тут к нашему разговору подключается официантка, которая уже принесла в хлебной корзинке нарезанную лепешку: «А зачем ему работать?! Он в нашей столовой и обедает, и ужинает. Живет на Чапаевке, до «работы» рукой подать. На остановке «ловит» сердобольных тетенек, бабушек и просит, чтобы его покормили.

Мы здесь, на юге, люди в основном добрые, жалостливые, не можем не подать руку помощи голодному и страждущему. А эти, я бы их назвала «профессиональными попрошайками», пользуются нашим к ним милосердным отношением».

Да уж. «Профессия»… Несмотря на это, Галя нисколько не пожалела о своем поступке. В тот день она с утра вспоминала об одном своем родиче, надо было его помянуть…

Тема милостыни, садака интересна ей. Галя нередко спрашивает меня о казахских обычаях, в том числе религиозных. «Раз живем в Казахстане, значит, и нам можно «внедрять» в свою жизнь определенные добрые обычаи и традиции», — убеждена Галя.

В последнюю встречу спросила меня о размере фитр-садака. Я ей ответила: «Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) определило размер обязательного пожертвования — фитр-садака — на 2026 год в сумме 735 тенге на человека».

«А я вчера, когда шла в близлежащий к дому магазин, обратила внимание на впереди идущую женщину с полным пакетом, — поделилась со мной Галя еще одной историей. — Она тоже зашла в магазин и что-то стала говорить продавцу. А сейчас ведь время оразы. Видимо, она попросила продавца дать ей что-нибудь в качестве садака. Когда продавец попросил свою помощницу достать с прилавка лепешку и печенье, эта женщина с недовольным видом вышла из магазина. Я удивленно посмотрела ей вслед.

Продавец, перехватив мой взгляд, пояснил, что женщина была недовольна, что ей дают ЛЕПЕШКУ И ПЕЧЕНЬЕ, а ей хотелось ДЕНЕГ.

Что можно сказать про подобную ситуацию? Признаться, не знаю. Значит, не очень-то она и нуждается. Ведь лепешка и печенье тоже денег стоят…

На сайте ДУМК muftyat.kz нашла такое пояснение: «Давать подаяние в дни священного для всех мусульман месяца Рамазан считается благим делом. И об этом отлично осведомлены люди, просящие милостыню. Но не будет ли грехом дать садака мошеннику, который обманом выдает себя за человека, оказавшегося в безвыходном положении?

Попрошайничество с незапамятных времен считается довольно доходным бизнесом, поставленным на широкую ногу. Еще сотни лет назад люди с нечистой совестью придумывали душераздирающие истории о страданиях и болезнях, якобы выпавших на их долю, и взывали к жалости и состраданию земляков. Вот и в наши времена ситуация нисколько не изменилась. И милостыню в общественных местах просят не только нуждающиеся люди, но и мошенники. Более того, самые продвинутые побирушки организовывают масштабные сборы денег на просторах интернета.

Подать милостыню мошеннику не считается грехом. Человек, совершающий садака, не может знать, нуждается ли тот, кто просит его о помощи, или умышленно вводит его в заблуждение. Кстати, мировые религии не поощряют попрошайничество и оправдывают его лишь в случаях, когда человеку нечего есть, он сильно болен или не может выбраться из долгов».

К слову, там же нашла интересную мысль, оказывается, «…обычно Рамадан разделяют на три части: в первые десять дней мы просим Аллаха о милости, во вторые — обращаемся к Нему за прощением наших грехов, в третьи десять дней мы просим у Него ввести нас в рай…» Мое постижение ислама все еще в начале пути. Успею ли освоить…

Напоследок приведу цитату из книги Сергея Довлатова «Марш одиноких»: «На меня очень сильно подействовал рассказ Тараса Шевченко, записанный в его дневнике. Рассказ такой: «Шел я в декабре по набережной. Навстречу босяк. Дай, говорит, алтын. Я поленился расстегивать свитку. Бог, отвечаю, подаст. Иду дальше, слышу — плеск воды. Возвращаюсь бегом. Оказывается, нищий мой в проруби утопился. Люди собрались, пристава зовут… С того дня, — заканчивает Шевченко, — я всегда подаю любому нищему. А вдруг, думаю, он решил измерить на мне предел человеческой жестокости…»

…Сколько примеров спасительного милосердия подарит нам наступивший Рамазан. Узнавать бы о них…

До конца своих дней буду помнить совет одного мудрого человека: «Если хотите оказать помощь действительно нуждающемуся, идите в близлежащий к вашему дому магазин. Попросите у продавца «долговую тетрадь», в которой указаны долги определенных людей за хлеб, молоко, сахар… Найдите в этом списке ту сумму, которую вы решили пожертвовать. Отдайте деньги продавцу и попросите при вас вычеркнуть этот долг за того человека. И уходите, не крича об этом на всю округу. Всевышний все видит…

Пусть этот благословенный месяц сделает нас всех милосерднее.

Фарида Шарафутдинова