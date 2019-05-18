Шымкентцы вновь обратились к древним обычаям. С наступлением Рамазана в двери мусульман стучатся жарамазан — исполнители обрядовых песен. Но священнослужители говорят, что сегодня древняя традиция превратилась в бизнес. Песни которые раньше возвещали о наступлении священного месяца и призывали к благочестию, теперь стали источником дохода.

Посещая ежедневно в рамазан кафе и магазины эти ребята стали настоящими мастерами исполнительского искусства. На протяжении последних трёх лет они с нетерпением ждут наступления священного месяца. Но не для того, чтобы начать пост. За исполнение обрядовых песен они ждут вознаграждения. В день, благодаря вокалу, они зарабатывают до 5000 тенге.

— Потом покупаем себе на эти деньги одежду или ещё что нибудь. О том, как мы зарабатываем деньги родители знают, но нас за это не ругают. Мы же у них отпрашиваемся.

Жарамазаны — в древности исполнители обрядовых песен в канун священного праздника, сегодня стали профессиональными музыкантами, получающими за исполнение немалые деньги. Во время рамазана за один вечер они зарабатывают до 100 тысяч тенге.

Рахымжан Бауыржанулы, исполнитель песен: «Да, мы, конечно, неплохо зарабатываем во время рамазана исполнением народных песен, но поём мы не ради денег. Мы таким образом ещё и пропагандируем наше национальное искусство. Ведь мы играем на национальных инструментах, на домбре, например и, возможно, это вызовет интерес к казахским традициям у молодых людей».

Но у священнослужителей на этот счёт другое мнение. Они считают, что национальные традиции, тем более в священный месяц Рамазан, не могут служить для наживы.

Берик Жакыпбеков, имам: «Несовершеннолетние дети ходят по квартирам и кафе, распевая народные песни. Поют они лишь с одной целью, чтобы получить деньги. А жарамазан не должен стремиться к наживе. Он должен наставлять людей и призывать их делать добрые дела».

Священнослужители выпустили книгу, где рассказывается о том, как соблюдать древние традиции и призывают молодое поколение следовать только заветам предков.

Данияр Худайбергенов