Когда витамин D становится поддержкой для больных детей в Казахстане

Проблема дефицита витамина D остаётся актуальной для жителей Казахстана. По данным экспертов, его недостаток выявляется у значительной части населения, включая регионы с тёплым климатом.

Пребывание в закрытых помещениях, закрытая одежда, смог снижают выработку витамина Д в организме. Как восполнять недостаток витамина Д расскажем в нашем материале

«Знание о витамине д стали маяком на пути к здоровой и счастливой жизни»,— поясняет врач педиатр Шолпан Рамазанова.

Жители Шымкента сталкиваются с дефицитом витамина D, несмотря на тёплый и солнечный климат региона. Нехватка этого витамина выявлена почти у 70% населения. Об этом врачи сообщили в ходе встречи с представителями фармацевтической отрасли. Восполнять дефицит витамина D рекомендуют с помощью специализированных препаратов. Одним из таких средств является витамин D в капсулах со статусом «халал», выпускаемый компанией ТОО «Юнифарм Казахстан». Витамин D положительно влияет на все органы нашего организма- иммунную и репродуктивную системы, кости, зубы, память. Но важно знать- — покупая витамин D со статусом «халал» компании ТОО «Юнифарм Казахстан»вы заботитесь не только о себе.

«Идея заключается в том, каждые 50 тенге с каждой проданной упаковки идут на благотворительность, выбран Детримакс со статусом «халал», потому, что для нас, большинство населения Казахстана — это мусульмане, очень важно, чтобы препарат был со статусом «халал», чтобы можно было его принимать»,- говорит директор ТОО «Юнифарм Казахстан» Альбина Чибисова

50 тенге с каждой проданной упаковки витамина D со статусом «халал», идут на помощь маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями, которые не лечатся на территории Казахстана, поясняет директор фонда «Дом Милосердия» Аружан Саин. Детям оплачивают перелет, проживание и дорогостоящие операции.

«За вот эти девять месяцев нашего сотрудничества, уже благодаря компании Юнифарм, и нашему благотворительному проекту оказана помощь 11-ти детям Казахстана. И здесь очень важно помимо того, что люди приобретают продукт, который для них очень важен и полезен, витамин Д, всем нам очень нужен, они еще и автоматически становятся участниками благотворительности, доброго дела«,-говорит директор фонда «Дом Милосердия» Аружан Саин.

ТОО «Юнифарм Казахстан» первая фармацевтическая компания, инициировавшая исследование дефицита витамина D в Казахстане. Результаты показали, что свыше 70% жителей страны испытывают его недостаток, причём наиболее уязвимой группой оказались женщины и дети. Представители компании подчеркнули, что приобретение витамина сочетает заботу о собственном здоровье с возможностью участия в благотворительных проектах.

ЛИЦЕНЗИЯ № 22019818 ВЫДАНА 22.10.2022 Г. МЗРК