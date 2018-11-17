Конечно же, вы за свою жизнь много чего слышали о БАДах. О них без конца говорят и по телевизору, и по радио, и конечно же в соцсетях. Одни говорят об их вреде, другие – о пользе. Кто прав? Ответ на этот вопрос знает шымкентский нутрициолог – консультант по питанию Наталья Тимошенко.

БАДы – это биологически активные добавки к пище и ключевое слово здесь «к пище». То есть это только дополнение к нашему основному питанию.

К БАДам относятся витамины, минералы, аминокислоты, спортивное питание, незаменимые жирные кислоты, пробиотики, пребиотики, адаптогены, ферменты, суперфуды, биофлавоноиды и… этот список можно долго продолжать. То есть БАДы – это и не лекарства, но и не еда, а что-то посередине.

В последние несколько десятилетий БАДы стали очень модным трендом. Все хотят быть молодыми, стройными, здоровыми. И рынок на это реагирует все новыми и новыми добавками, которые ученые открывают, промышленность производит, а маркетологи продают. И в этой цепочке, конечно же, прослеживается финансовая заинтересованность всех.

Но есть люди, которые занимаются фальсификатом, подделывают БАДы. И хорошо, если это просто безопасная аскорбинка, бывают случаи, когда в составе БАДов встречаются вредные вещества. Но простому обывателю отследить подобное не под силу, это работа для специальных служб.

То, что витамины нужны для здоровья и без них люди болеют такими страшными заболеваниями, как цинга, бери-бери, пелагра, рахит, парестезия, куриная слепота, ни у кого не вызывает сомнения. И только потому, что люди искали избавления от этих недугов, и были обнаружены витамины. То же касается и микроэлементов и многих других веществ, которые входят в состав БАДов или являются монопрепаратами.

Вопрос стоит так: нужны или не нужны они лично вам, и если нужны, то в какой дозировке и в какой форме?

На этот вопрос ни один грамотный доктор или консультант по питанию не ответит до тех пор, пока не соберет информацию о вашем здоровье, питании, жалобах, а если и появится необходимость, то и анализы придется сдать. Это значит, что все мы разные и подбирать БАДы надо индивидуально. То, что помогло вашей соседке или вашему мужу, не обязательно поможет и вам. Только индивидуальные добавки, сугубо для вас, будут работать.

Например, есть две подруги, с разницей в возрасте в 5 лет, перешагнувшие порог 55-60 лет. У них разный вес, рост и телосложение. Одна из них любит гулять, дышать свежим воздухом, а другая домоседка. Вытащить ее на прогулку – большая проблема. У них разные предпочтения в питании. Но каждой из них нужен витамин Д, который теперь принято называть гормоном Д. Как вы думаете, надо ли этим двум дамам принимать одинаковую дозировку данного витамина? Думаю, нет.

Кроме аптек, существуют интернет магазины, сетевые фирмы, которые специализируются именно на БАДах. Чтобы вас не вводили в заблуждение, надо самим собрать информацию о добавках, ее найти сегодня не сложно. Потому что тот, кто хочет продать свой продукт, не будет экономить на рекламе и красивом и умном слогане. Маркетологи не зря едят свой хлеб.

Читайте состав этикеток. Если там указано, что в составе куча всякого нужного, природного, натурального, но нет их полного списка, такие БАДы не надо покупать.

Или состав вроде есть и написаны даже все ингредиенты, но нет их количества в данной добавке. Это тоже повод задуматься о том, что такая покупка вам не нужна.

! Хороший и правильный БАД – это полный перечень всего состава, сколько в миллиграммах или других единицах там присутствует активного вещества, в какой оно форме, что еще кроме основных ингредиентов добавлено.

Все БАДы должны пройти сертификацию в стране, где они продаются. И продавец должен иметь оные на руках. Просите, чтобы вас с ними ознакомили. Если нет, тогда не рассматривайте их в качестве средства решения ваших проблем. Они могут наоборот усугубить их или добавить новые.

Есть мировые стандарты, одним из которых является GMP. И если данный стандарт не присутствует на упаковке (фирма не обладает таким сертификатом), не покупайте такие БАДы.

Все мои советы основаны не только на теории, но и на личном опыте. Многие люди, которые занимаются данным видом деятельности, обращались ко мне и предлагали продвигать их продукцию. И вопросы, о которых я написала выше, я задавала и им. Я пока не встретила тех, кто бы устроил меня своими ответами. Были несколько фирм, у которых оказалось все в порядке, но… цены на их БАДы были просто заоблачными. И при этом очень низкие дозировки активных веществ. А это значит, чтобы получить хоть какой-то результат, надо пить эти БАДы очень долго, а покупать очень много. Вот такая вот арифметика.