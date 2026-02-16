Масленица құтты болсын!

Да, с 16 по 22 февраля 2026 года во всех учреждениях, в торговых центрах, транспорте, на рынках Казахстана и в соцсетях будет звучать эта добрая фраза. И означает она: «Счастливой Масленицы!».

Кто определяет дату начала Масленицы? Кто у нас такой умный? Оказывается, дата начала Масленицы привязана к церковному календарю. Мои шымкентские друзья — служители православного храма иконы Казанской Божией матери на улице Московской — всякий раз меня поправляют: мол, Масленица к церкви не имеет никакого отношения, не православный это праздник, а языческий.

В стародавние времена люди поклонялись Солнцу и верили, что весной просыпается природа. Масленица стала символом смены времен года: зимний холод уходит и уступает место теплым дням. Хозяйки пекли на Масленицу блины — круглые, золотистые, похожие на солнце — и щедро сдабривали их маслом.

Несмотря на «нецерковное» происхождение, Масленица ВСЕГДА начинается за неделю до Великого поста, который в этом году продлится с 23 февраля по 11 апреля. И называется эта неделя Масленичной. Последний день праздника называется Прощеным воскресеньем.

В свою очередь, пост отсчитывается от Пасхи (48 дней). В этом году Пасха выпадает на 12 апреля. К слову, у нас, обычных, невоцерковленных людей, иноверцев, в этот день отмечается День космонавтики и науки…

Не все знают, но у Масленицы — исконно народного, яркого и веселого праздника — есть свои суровые запреты. Соблюдать их надо тем, кто хочет, чтобы благополучие и удача не покинули их дом и сопровождали на протяжении всего года.

А давайте посмотрим на эти запреты повнимательнее. Пофантазируем на эту тему.

Итак, вопрос: что нельзя делать на Масленицу?

Вы не поверите, но первый запрет касается, по сути, основного, базового условия жизни современного человека — работы. Вот только нельзя работать. Вот это да! Возможно, это касается труда домашнего, бытового: стирки, уборки и так далее. Все ясно: праздник хочет, чтоб народ уделил все свободное время приятному общению, прогулкам, развлечениям, отдыху.

Второй запрет: нельзя резать блины ножом, можно рвать руками. Этот запрет понятен. Ведь и здесь, на юге, приветствуется, когда лепешку и шелпеки рвут руками.

Третий запрет касается грусти. Да, в эту неделю грустить ну никак нельзя! Можно радоваться, смеяться, улыбаться, веселиться.

Запрет четвертый: нельзя сидеть дома. Правильно, за зиму небось засиделись, весь диван пролежали. Пора на выход! Если погода позволяет, если нет гололеда и промозглой сырости — выходите на улицу, в крайнем случае во двор, да даже просто на балкон. И привет, Масленица! Я тут, я жив, я радуюсь!

Еще один запрет. К счастью, он касается далеко не всех, но и вы знайте о нем: оказывается, нельзя охотиться! Именно в дни Масленицы охота и убийство животных воспринимаются как нарушение равновесия сил природы. Что-то рациональное и дальновидное в этом запрете есть…

Следующий запрет касается скупости. Надо быть щедрым, нельзя на Масленицу скупиться. И у казахов на этот счет есть поговорка:

«Жиған-тергеніңіз тойға шашылсын» — «Пусть собранные деньги пойдут на щедрый той».

Делитесь с гостями, коллегами и соседями вкусными угощениями. Не скупитесь, будьте щедрыми в эту неделю особенно.

Еще один понятный запрет: нельзя оставлять дом грязным. Все правильно — приветствуются чистота, порядок и гармония.

А вот этот запрет не совсем понятен нам, южанам. Нельзя есть мясо. Православные — подчеркиваю, только они — в Масленичную неделю исключают из своего рациона мясо. Зато не запрещены молочные продукты.

А вот этот запрет, возможно, немного огорошит некоторых. Нельзя забывать о гостях. Возможно, кто-то из знакомых станет напрашиваться к вам в гости. Так вот, нельзя отказывать ему в этой просьбе. Принимать надо радушно, с угощением, иначе удача может упорхнуть от вас.

И, наконец, завершающий запрет. Нельзя ссориться. Ну правильно! Нельзя портить праздник, вы же не одни. В идеале — хорошо бы простить, помириться. Жизнь и без того полна испытаний. К чему нам лишние конфликты и споры?

Давайте я вам быстро напомню Масленичную неделю по дням, вдруг вы забыли?

Понедельник — «Встреча»: строятся снежные горки, устанавливаются качели, готовится чучело Масленицы.

Вторник — «Заигрыши»: проходят смотрины парней и девушек. Молодые встречаются, их семьи заводят знакомства.

Среда — «Лакомка»: теща печет блины, угощает ими дорогого зятя и прочих родственников.

Четверг — «Разгуляй»: на улицах появляются балаганы, шатры, аттракционы. Гуляния продолжаются до самой ночи.

Пятница — «Тещины вечёрки»: теперь уже зять приглашает тещу в гости. Его задача — доказать, что у него порядок в доме, и показать уважение к старшим.

Суббота — «Золовкины посиделки»: в этот день невесты приглашают в гости подружек и родственников мужа.

Воскресенье — «Проводы»: завершается неделя сжиганием чучела Масленицы. Старый год заканчивается, все ожидают прихода весны. Только вот зиму надо провожать подальше, а не до ближайшего поворота…

Главное блюдо Масленицы — блины. Их пекут много. Смазывают маслом, начиняют икрой, тушеными грибами, ягодами, заливают сметаной. Казахи заворачивают в блины мясо, колечки казы, карта, жая и так далее. Видео в соцсетях с такими блинами всегда набирает тысячи лайков!

Еще одно популярное блюдо на Масленицу — вареники. Их лепят с картошкой, творогом, капустой с яйцом, вишней. А сваренные — заливают сметаной. Неземной вкус…

Масленица құтты болсын!

Счастливой Масленицы всем нам!

Фарида Шарафутдинова