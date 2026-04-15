Припаркованные во дворах автомобили блокируют путь пожарной технике

Беспорядочно припаркованные во дворах автомобили создают серьёзную проблему при пожаре. Подтверждением тому, стал трагический случай в Астане, когда в огне погибло трое детей. Огнеборцы не смогли оперативно подъехать к месту тушения из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Существует такая проблема и в Шымкенте, благо — не везде. В некоторых случаях, пожарным очень сложно добраться до места происшествия в многоэтажном секторе. Наш корреспондент ознакомился с ситуацией.

Сотрудники противопожарной службы протестировали возможность свободного проезда спецтехники между многоэтажными домами в микрорайоне Нурсат. И, как показала проверка, даже в разгар рабочего дня, красные машины с мигалками, сталкиваются с препятствиями в виде неправильно припаркованных авто. А вечером, по словам жителей, во многих дворах невозможно даже пройти.

Енлик Жаксыбекова, домком: «Здесь стоят три машины. Из-за них техника не может заехать. Тогда пытались подъехать с задней стороны дома. Двое парней побежали и носили вёдра с водой. Пожарная машина не смогла подъехать. Пытались что-то сделать, носили воду. Кроме того, загорелся седьмой этаж — и тогда тоже не смогли заехать».

Пернеш Сейдалиева, жительница Шымкента: «По тротуару ездят и заставляют машинами пространство между двумя домами. Ходить невозможно. Постоянно грязь. Недавно был пожар, и пожарная машина не смогла проехать. Примите меры. Закон для всех одинаковый. Пусть не ставят машины».

В реальной чрезвычайной ситуации, такие препятствия превращаются в угрозу для жизни людей. Автовладельцам необходимо понимать это и соблюдать правила парковки. Ведь в беде могут оказаться близкие люди.

Жолдас Ахметов, главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС г. Шымкента: «При пожаре важна каждая секунда, каждая минута. Для эффективного тушения наши машины должны своевременно прибыть на место происшествия. Поэтому просим горожан правильно парковать свои автомобили. Неправильная парковка считается нарушением. В случае выявления нарушений совместно с полицией будут приняты административные меры в соответствии со статьёй 597 кодекса РК «Об административных правонарушениях». В многоэтажных жилых домах такие проблемы фиксируются часто. Хотя и не везде».

С начала года на территории города зарегистрировано 76 пожаров. Из них 34 произошли в жилом секторе, три — в многоэтажных жилых домах. В огне погибли три человека.