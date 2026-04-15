В горах Туркестанской области провели акцию по сохранению тюльпанов

В Туркестанской области прошла экологическая акция «Казахстан – родина тюльпанов», направленная на защиту редких растений и формирование экологической культуры среди населения.

Участники мероприятия посетили горные склоны, где цветут тюльпаны Грейга, и смогли увидеть редкие растения в естественной среде. По словам специалистов, тюльпаны ценны не только своей красотой, но и богатой историей происхождения — родиной этих цветов считается Центральная Азия.

В Казахстане произрастает более 35 видов тюльпанов, среди которых наиболее известны тюльпаны Грейга, Кауфмана и Шренка. Из них 18 видов занесены в Красную книгу. В природных парках региона встречается шесть видов тюльпанов, в том числе редкие тюльпаны Грейга и Кауфмана, распространённые на территории Боралдая.

Программа мероприятия включала культурную и познавательную части: концерт, интеллектуальную игру для школьников, а также национальные игры — кокпар и аударыспак. Девушки представили традиционные блюда национальной кухни.

В завершение акции активные участники природоохранных мероприятий были награждены специальными благодарностями.

Организаторы отметили, что акция проводится ежегодно и направлена на сохранение редких растений, популяризацию значения тюльпанов и воспитание бережного отношения к природе.

Напомним, что согласно статье 339 уголовного кодекса Республики Казахстан за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений предусмотрена ответственность — штраф до 300 МРП, общественные работы до 800 часов или ограничение свободы на срок до трёх лет.