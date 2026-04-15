Любовь после 60 — история шымкентской пары

В Казахстане вот уже более десяти лет отмечают собственный День Влюбленных. 15 апреля День Козы Корпеш и Баян сулу, говорить о любви и чувствах мы приехали в довольно необычное место — в центр долголетия.

В свои 75 лет Сагнале Мещанов по-прежнему стремится впечатлить даму сердца и уверен, что любви и браку покорны все возрасты. Со своей второй женой он познакомился три года назад в центре долголетия, и с тех пор влюблённые не расстаются. В праздничный день мужчина делится воспоминаниями — как затрепетало сердце когда впервые увидел будущую супругу.

«Если по-мужски сказать, я какую-то дверь рисовал в образе и вставлял, какую-то дверь, смотрю дверь распахнулась и появилась Жумагуль»,— смеется Сагнале.

Праздничный день семейная пара по- традиции проводит в любимом центре. Весь день расписан! Необходимо сходить на йогу, а потом можно посвятить время шахматами или книгам. В День влюбленных Жумагуль Ахметшеева советует молодым влюбленным ценить каждый совместно прожитый день вместе, слушать друг друга и принимать.

«Его поведение, отношения ко мне совсем другое, вот даже не ожидала, что встречу такого человека. Ну, вот и дома у нас тоже все сходится то, что я делаю ему нравится, то чем он занимается а он поет, танцует я наоборот поддерживаю»,— рассказывает 66-летняя Жумагуль Ахметшеева.

Отношения пары поддержали и родственники! Ведь в пожилом возрасте так важно, чтобы рядом был душевный человек.

«У нас взрослые дети все живут отдельно, мы вдвоем живем. Наоборот у нас получилось так. Он сад любит а я птицеводство», говорит Жумагуль Ахметшеева.

Директор центра отмечает, что это за годы работы- это уже четвертая на ее памяти, образовавшаяся пара, которая официально зарегистрировала свои отношения. Люди пенсионного возраста приходят в учреждение провести досуг и скрасить время, а встречают вторую половинку.

«Вообще в пенсионном возрасте всегда надо наверное бояться одиночества, те пары которые у нас сформировались, те у кого дома не было дедушки, бабушки вот одни которые были приходят сюда, кто-то занимается теннисом, кто-то шахматы шашки»,— говорит директор центра активного долголетия Мауия Алданазарова.

Праздник Баян Сулу и Козы Корпеш напоминает казахстанцам, что любовь живет вне времени и возраста. В Шымкенте четыре центра долголетия, которые посещают более восьмисот человек, а значит это не последняя история любви которая попала в объектив наших камер.