Врачи напомнили, как действовать при укусе клеща

Ежегодно от их укусов страдают десятки и сотни людей. Сегодня мы хотим напомнить вам, алгоритм действий, при его укусе. Ведь клещ может нанести серьезный ущерб здоровью человека, а в некоторых случаях вызвать смерть.

В первую очередь, не нужно паниковать. Если есть возможность, то лучше обратится к врачу, для квалифицированного извлечения. Если таковой нет, то нужно действовать самостоятельно. Медики настоятельно не рекомендуют использовать масло, бензин или лаки — почувствовав токсичную среду, клещ может выпустить инфицированную жидкость.

Лучше всего использовать пинцет, главное не раздавить насекомое, вытаскивать медленно чуть вращая. Можно использовать нитку, но при этом помнить, про сохранность тела клеща. Извлеченного кровососа нужно поместить в банку или контейнер, положить туда кусочек влажной ваты.

Его нужно будет сдать в лабораторию. Живого клеща проще использовать при исследованиях и результат будет наиболее точным. Место укуса нужно продезинфицировать и в обязательном порядке обратится к медикам.

Клещ может заразить инфекционными заболеваниями такими как: клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и другими. Еще одно опаснейшее заболевание — крымская геморрагическая лихорадка.

Поэтому, выезжая на природу, периодически осматривайте одежду. Укус клеща заметить очень сложно, он использует обезболивающие вещества. Берегите себя.