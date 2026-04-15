В Шымкенте завершился первый этап чемпионата Казахстана по футболу

В Шымкенте завершился первый этап чемпионата Казахстана среди детско-юношеских спортивных школ по футболу. В последней встрече команда СДЮШОР №17 обыграла команду из Тараза. Таким образом шымкентские юноши заняли лидирующие позиции в турнирной таблице.



В шестой — завершающей игре, команда ДЮСШ №17 из Шымкента все-таки смогла дожать сложного соперника. Сверстники из Тараза, такие же горячие южные парни и сломить их сопротивление было очень сложно. Но все же, хоть и с минимальным перевесом, команда Шымкента взяла очередные три очка.



Арсений Варапаев, футболист: «Сегодня была игра против Тараза, напряженная игра. Мы выиграли со счет 1:0, могли лучше, но могли также и пропустить. В принципе игра была с сильным соперником, они ни чуть не хуже нас. Не уступали нам. Где они были лучше, где то они. Но нам сегодня повезло».



Задача, поставленная перед юношами на первый этап, полностью выполнена: игроки проявили характер и сплоченность, дисциплину и мастерство, в целом показали качественный футбол. Теперь команда сосредоточена на следующем этапе чемпионата, который пройдёт в городе Костанае.



Раман Койшибаев, тренер СДЮШОР №17: «Команда сделала задачу, вышли в финальную стадию. Будем готовиться ко второму туру, чемпионат Казахстана. Выиграли все матчи, 5 побед и 1 ничья. На данный момент мы находимся на первом месте в таблице».



Как правило в таких турнирах к молодым игрокам присматриваются менеджеры из Суперлиги, молодежных национальных команд. Талант и мастерство, дают шанс сделать карьеру на большом поле.



Нурмахан Марат Нурмаханұлы, директор СДЮШОР №17: «После этого чемпионат мы посмотрим. Как они будут играть, в дальнейшем они перейдут в Ордабасы, и с Ордабасы дальше они как пойдут. В суперлигу, но мы передаем их всех в Ордабасы».



Напомним, что в этом этапе участвовали семь команд, у шымкентцев в активе 5 побед и одна ничья.. В этом сезоне у юношей есть еще несколько соревнований, в том числе турниры в честь Махамбета Сапарбаева и Куралбека Ордабаева





