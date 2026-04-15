Более 11 тысяч нарушений выявлено через цифровые системы МВД

В рамках цифровизации государственных процессов выявление ряда правонарушений на дорогах осуществляется в автоматическом режиме с использованием интегрированных информационных систем и государственных баз данных.
Министерство внутренних дел последовательно усиливает эту работу с целью повышения безопасности дорожного движения и обеспечения равных условий для всех его участников.
В ведомстве напомнили, что отсутствие страхового полиса, а также непрохождение обязательного технического осмотра являются самостоятельными правонарушениями.
На сегодняшний день по республике с использованием государственных баз данных, интегрированных с системой ЕРАП, выявлено и пресечено:
— более 5 тысяч фактов отсутствия страхового полиса;
— свыше 5,5 тысячи случаев непрохождения технического осмотра;
— около 700 нарушений, связанных с неиспользованием ремня безопасности;
— 6 фактов использования мобильного телефона за рулем.
Применение цифровых решений позволяет своевременно выявлять опасные действия на дороге, предотвращать возможные последствия и обеспечивать неотвратимость ответственности.
В МВД подчеркнули, что при соблюдении правил дорожного движения штрафные санкции не применяются. Система направлена прежде всего на предупреждение правонарушений и защиту жизни и здоровья граждан.
Граждан призывают ответственно относиться к требованиям законодательства: своевременно проверять наличие страхового полиса, проходить технический осмотр и строго соблюдать правила дорожного движения.