Шымкентские онкологи провели первую в стране уникальную операцию

Шымкентские хирурги сделали то, что ещё недавно казалось невозможным: буквально заново сформировали дыхательные пути пациентке. Операция прошла в городском онкоцентре и стала первой в истории казахстанских онкодиспансеров.

37-летняя Меруерт Пайпаева думала, что болеет гриппом. Но обследование выявило злокачественное новообразование. Врачи решились на редчайшую операцию. Четыре часа под наркозом — и женщина снова дышит.

Меруерт Пайпаева, пациентка: «Болела гриппом, лечилась дома, но улучшений не было. Когда сделала КТ, обнаружили новообразование. Мне провели операцию, сейчас чувствую себя хорошо. Спасибо врачам».

До операции она могла дышать только одним лёгким. Хирурги удалили бронхи вместе с бифуркацией трахеи и реконструировали дыхательные пути. Ход вмешательства транслировался онлайн, чтобы другие врачи могли учиться на этом опыте.

Самат Исмаилов, хирург-онколог: «Здесь требуется не только профессионализм хирурга, но и слаженная работа целой команды — анестезиологов, ассистентов. Такой вид вмешательства считается одним из самых редких и сложных».

Операция стала возможной благодаря сотрудничеству с ведущим онкоцентром имени Н.Н. Петрова в России. Шымкентские специалисты проходят там обучение, а зарубежные хирурги приезжают в Казахстан с мастер-классами.

Сауле Дуйсенбаева, и.о. руководителя управления здравоохранения г. Шымкента: «При поддержке российских коллег наши специалисты ежегодно проходят обучение, а московские хирурги приезжают с мастер-классами. Вся онкологическая помощь у нас оказывается бесплатно».

За последние пять лет в Казахстане выживаемость онкопациентов выросла на 7%, а смертность снизилась на 5%. Врачи уверены: такие операции дают надежду сотням пациентов. Но главное условие выздоровления — своевременный скрининг и ранняя диагностика.