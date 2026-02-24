Почему мясо в Казахстане дороже, чем в США и ОАЭ

По данным портала Global Product Price, в январе Казахстан занял 42-е место из 76 стран по дороговизне говядины. Цена превышает 15 долларов за килограмм, это около 7 тысяч тенге. Мясо в Казахстане дороже, чем в ОАЭ и США, а также ряде стран европы.

Эксперты объясняют ситуацию снижением рентабельности животноводства. В последние годы из-за низких закупочных цен многие фермеры ушли с рынка, что привело к дефициту. Для снижения стоимости необходимо наращивать производство, но предприниматели сталкиваются с трудностями. Так, сейчас по словам экспертов отсутствует единая цифровая карта пастбищных земель. Нет и гарантий сбыта продукции, экспорт ограничен.

«Ресурсы, которые у нас есть по производству красного мяса, у нас позволяют кормить все соседние страны. Так вот, нам нужно ориентироваться, в первую очередь, на экспорт. Как бы это ни звучало, сложно для логики обычных людей, но именно экспорт, он снижает цену. Понимаете? Потому что если ты произвел продукцию на экспорт, значит ты конкурентоспособен, значит ты произвел конкурентную продукцию по низкой себестоимости и произвел ее много. Тогда и на внутреннем рынке она будет дешевая, — Максут Бактибаев, председатель мясного союза Казахстана.

При этом мясо уходит за рубеж по серым схемам. Его провозят под видом баранины или даже овощей, говорят эксперты.

«Чтобы, допустим, провести 10 тонн говядины под видом баранины, её просто не указывают. А указывают, что это 10 тонн баранины по заниженной цене. Все контрабандные движения, они как раз сильно занижают стоимость мяса таможенную. Её провозят под видом картошки, условно. И, конечно, это всё сильно влияет, создаёт какой-то информационный перекос. Для того чтобы принимать объективные решения, нужно всегда иметь объективную картину на руках», — Кирилл Павлов, эксперт в области сельского хозяйства.

Эксперты говорят, подорожали и корма. Так, отруби при цене пшеницы в 80 тенге, стоят в полтора раза дороже. А между тем именно отруби являются основным кормом для крупно-рогатого скота в холода.

«Если мы посмотрим на рекорды по экспорту кормовой муки в Китай, то всё станет понятно. То есть мы кормим китайский скот, китайскую скотину, удешевляя её себестоимость, удешевляя мясо внутри Китая за счёт наших граждан. Сейчас обычным карапайым адамдар, кто в селе держит скот, у них нет возможности покупать дешёвый корм. Они всю жизнь кормили отрубями», — Кирилл Павлов, эксперт в области сельского хозяйства.

Эксперты также предлагают убрать посредников. Организовать фермерские ярмарки, где сельхозпроизводители могли бы продавать свою продукцию с минимальными надбавками, а покупатели приобретать мясо от поставщиков.