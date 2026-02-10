Расходы и доходы: что ждет нацфонд страны

Несмотря на изъятия средств, национальный фонд Казахстана продолжает расти. По данным минфина, на начало февраля его объём достиг 39 триллионов 736,9 млрд тенге.

Только за январь фонд пополнился на более 323 миллиардов тенге, несмотря на то что 230 миллиардов были направлены в республиканский бюджет в виде гарантированного трансферта, фонд остался в плюсе. Эксперты говорят, снижение цен на нефть может временно сократить поступления, но снижение количества изымаемых средств правительством создаёт шанс для роста активов фонда.

Основу поступлений в национальный фонд составляют доходы от нефтяного сектора, прежде всего налоги нефтяных компаний. Кроме того, в фонд идут средства от приватизации республиканской собственности и продажи сельскохозяйственных земель. Эксперты говорят, снижение цен на нефть и падение доходности отрасли могут привести к сокращению поступлений в фонд.

«Прогнозы по рынку нефти в среднем ниже, чем за 2025 год. То есть это предопределяет того, что возможно будет поступление меньше, потому что конъюнктура хуже, чем в прошлом году будет. В прошлый год она была больше 60, там около 70, была средняя цена. В этом году прогнозируется ниже 60 долларов за 1 баррель», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Сдерживающим фактором будет снижение изымаемых из нацфонда средств. В 2026 году правительство намерено изъять 2,7 трлн тенге в виде гарантированного трансферта для покрытия дефицита бюджета и отказаться от целевого трансферта. Для сравнения: в пандемийные годы изъятия достигали почти 5 трлн тенге, а 2021 году около 4,5 триллионов тенге и почти столько же в 2022 году. Теперь изъятия сокращают, что даёт шанс активам фонда расти.

«Если сравнивать с предыдущими годами, надо все-таки понимать, что это довольно существенное сокращение. Если, конечно, они будут соблюдать все-таки, будут соблюдать эти правила и будут стараться не изымать из нацфонда больше, чем они сами зафиксировали своими правилами, то, в принципе, активы Нацфонда будут подрастать», — Арман Бейсембаев, финансовый советник.

При этом эксперты отмечают, что валютная выручка, которую отчисляют нефтяные компании, формируется по контрактам, выполненным от трех до шести месяцев назад. Цены на нефть во второй половине прошлого года падали, поэтому эффект от этих доходов проявится лишь весной. Это может привести к снижению отчислений в фонд, но серьёзного удара по его активам не ожидается.