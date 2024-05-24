Шымкентцы лидируют в программе «Нацфонд — детям»: тысячи заявок на жильё и образование

На 1 мая 2024 года в рамках программы «Нацфонд — детям» АО «ЕНПФ» было обработано 5 845 заявлений, и средства были переведены уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей.

Общая сумма переведённых средств составила 585 641,64 доллара США.

Из этой суммы на улучшение жилищных условий было направлено 2 634 заявления на сумму 263 664,90 доллара США, а для оплаты образования — 3 211 заявлений на сумму 321 976,74 доллара США.

Получатели целевых накоплений могут использовать всю причитающуюся им сумму или её часть, при этом остаток остаётся на целевом накопительном счёте.

В феврале 2024 года начались первые выплаты на целевые накопительные счета (ЦНС) в ЕНПФ для граждан, достигших 18 лет, в рамках программы «Национальный фонд — детям».

Согласно программе, 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан ежегодно распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан всех возрастов до 18 лет.

Наиболее активными в использовании средств для улучшения жилищных условий стали жители Шымкента, где было исполнено 526 заявлений на сумму 52 870,40 доллара США.

Самыми активными в использовании средств для оплаты образования также стали жители Шымкента, подавшие 584 заявления на сумму 58 613,30 доллара США.

Ежегодно сумма будет увеличиваться за счёт роста Нацфонда и получения инвестиционного дохода.

Кроме того, начисленные средства будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда, принося детям-участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет.

На 1 января 2024 года общее количество участников программы составило 6 919 131 ребёнок (дети, рождённые с 1 января 2006 года по 31 декабря 2023 года включительно).

Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (дети, рождённые с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно).

Всем им начислена одинаковая сумма целевых требований в размере 100 долларов 52 центов США.

Казахстанцы, которым в 2024 году исполняется 18 лет, могут самостоятельно проверить поступление средств на целевые накопительные счета посредством личного кабинета на интернет-ресурсе ЕНПФ и/или веб-портале «электронного правительства».

Использовать целевые накопления на образование можно через двух уполномоченных операторов — АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и АО «Народный банк Казахстана».