Гарантированный трансфер из Нацфонда на антикризисные меры увеличат на 1,8 триллиона тенге. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает Tengrinews.kz.

«Общий объем антикризисных мер в Казахстане составил свыше 4 триллионов тенге. Эти расходы будут обеспечены за счет республиканского бюджета на сумму 2,1 триллиона тенге и привлечения средств по инфраструктурным облигациям. В то же время будет увеличен гарантированный трансфер из Национального фонда на 1 триллион 825 миллиардов тенге», — заявил Абаев на брифинге в эфире телеканала «Хабар 24».

«На одном из первых брифингов по коронавирусу я заявил, что средства Национального фонда не будут использованы. Непреднамеренно я ввел вас в заблуждение. Это заявление было некорректным, в связи с чем я приношу свои извинения», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 триллиона тенге, или 10 миллиардов долларов.