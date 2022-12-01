Услуги кино и театров заметно подорожали в Казахстане

Культурный досуг в Казахстане с каждым годом становится все дороже. Чтобы пойти в театр , кино или на концерт сегодня нужно иметь немалую сумму, тем более, если семья большая.

Так, за год, по данным аналитиков energyprom.kz, цены на посещение театров и кинотеатров выросли в среднем на 14%. Дороже всего посещать культурные мероприятия в Акмолинской области, почти на 37 %. Следом за ней идет Туркестанская область, здесь рост около 28%. Тройку антирейтинга по удорожанию замыкает Атырауская область, порядка 27%. Меньше всего подорожали услуги кино и театров в Шымкенте, где-то на 4%.

По данным аналитиков, услуги театров в среднем подорожали на четверть. Но, например, в Туркестанской области цены выросли вдвое. Наименьший годовой рост был зафиксирован в Алматы, а на востоке страны билеты вообще подешевели. По словам председателя союза театральных деятелей Казахстана, в театры казахстанцы идут с удовольствием, и поток театралов не уменьшается. А цены в основном поднимают частные театры.

«Цены еще дешевые, именно в государственных театрах, частные театры поднимают цены, туда нормально ходят. Это живое искусство, кино это техника, а театры это живое искусство, тут живой актер, как не оценить его работу«, — говорит Тунгышбай Жаманкулов, председатель союза театральных деятелей Казахстана.

Казахстанцы говорят, в целом жить стало дорого, но отказывать себе в культурном досуге из-за подорожания билетов не хотят и потому выбирают концерты и представления в театрах подешевле, а в кино стараются ходить по акции.

«Я работаю учителем, с детьми посещаем«, — говорит житель города.

«Театры да, и кинотеатры тоже. Интересно, особенно живая игра актеров«, — говорит жительница Шымкента.

«Я не хожу в кино и театры, все время работаю, да и дорого»,- говорит девушка.

Популярностью у казахстанцев пользуются и услуги кино. В среднем по стране, билеты в кинотеатрах стали дороже на 10%. Но, например, в Акмолинской области они подорожали наполовину. Специалисты говорят, посещать культурные мероприятия нужно. Хотя бы один-два раза в месяц. Такой отдых не только скрасит вечер, но и снимет усталость.