Тела трех человек нашли в квартире в Шымкенте

В Шымкенте накануне вечером произошла страшная трагедия. В одной из квартир микрорайона Восток были обнаружены тела трёх членов одной семьи, передает OTYRAR.

Информацию подтвердили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям. Сотрудников спасательной службы вызвали соседи погибших.

«8 февраля в 16:36 на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что жильцы одной из квартир длительное время не выходят на связь и не открывают дверь. На место происшествия была направлена бригада оперативно-спасательного отряда. После вскрытия двери спасатели обнаружили в квартире тела трёх человек. К работе привлечены сотрудники соответствующих служб», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, трагедия могла произойти в результате отравления природным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено.