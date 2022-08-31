Ребенок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте

Мальчика доставили в больницу с переломом поясничного отдела позвоночника, состояние тяжелое, передает OTYRAR.

Трагедия произошла 28 августа в пятиэтажном многоквартирном жилом доме №2 в микрорайоне Акжаик Каратауского района. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик 2016 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже. Ребенок госпитализирован с диагнозом «перелом поясничного отдела позвоночника, тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма».

Как сообщили в Департаменте по чрезывчайным ситуациям Шымкента, за последние 8 месяцев, это пятый случай падения ребенка из окна. Родителей призывают соблюдать меры предосторожности и не оставлять детей без присмотра.

1.Не стоит оставлять окна открытыми, ведь одна секунда может стать последним моментом в жизни ребенка.

2.Москитные решетки не должны использоваться без надлежащей защиты. Ребенок видит перед собой определенное препятствие, и он уверенно опирается на него, а в результате может упасть вместе с сеткой, не рассчитанной даже на вес годовалого ребенка.

3.Не позволяйте детям играть возле окна.

4.Ни на секунду не оставляйте детей без присмотра.