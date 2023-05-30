О состоянии выпавшей из окна девочки рассказали врачи

Из балкона на пятом этаже одного из домов по проспекту Республики в Шымкенте выпал трехлетний ребенок. Девочка получила серьезные травмы, но осталась жива.

Она была госпитализирована в реанимационное отделение, с травмами головного мозга. Сейчас врачи оценивают состояние здоровья ребёнка как стабильное, девочку перевели в нейрохирургию. Медики продолжают бороться за жизнь маленькой пациентки.

«Поступила к нам в тяжелом состоянии, ее экстренно госпитализировали в реанимацию. Проведена противошоковая терапия. На сегодня она переведена в отделение нейротравмотологии. У ребенка установлен диагноз: ЗЧМТ, ушиб головного мозга первой степени. На сегодня состояние ребенка стабильно, она в сознании»,- рассказывает нейрохирург Самат Кокшибаев.

На балконе, судя по видео, лежали матрас и подушка. Возможно, там ребенок играл. Это предстоит выяснить следователям. Сейчас они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, узнают о том, как воспитывался и в каких условиях жил ребенок. Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять детей дома без присмотра.

«Уважаемые родители, не верьте в противомоскитным сеткам. Они не защищают от падений, а, наоборот, способствуют им, потому что ребенок наклоняется к ним и чувствует себя в безопасности. Дети падают с окон вместе с решетками. Оборудуйте окна специальными замками, которые позволяют открывать их на несколько сантиметров»,— говорит Бахадыр Расулов, начальник управления по ЧС Аль-Фарабийского района г.Шымкента.

В этом году это уже второй случай выпадения детей из окон в Шымкенте.