В аэропортах Астаны и Шымкента начнется ремонт весной

В аэропорту Астаны ремонт на взлетно-посадочной полосе пройдет с 15 апреля по 31 мая. Поэтому она будет ежедневно закрыта с 10:00 до 18:00.

Что касается ремонта ВВП в Шымкенте, он займет всего 3 дня. С 28 по 30 апреля. Ограничения будут действовать с 12:00 до 18:30.