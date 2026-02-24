Реклама
На главную Анонс В аэропортах Астаны и Шымкента начнется ремонт весной

В аэропортах Астаны и Шымкента начнется ремонт весной

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
32
Самолет
Фото: Наталья и Дмитрий Рогачевы

Ремонт на взлетно-посадочных полосах Астаны и Шымкента намечается в апреле. В связи с этим ожидаются ограничения.

Об этом сообщила авиакомпания Scat.

В аэропорту Астаны ремонт на взлетно-посадочной полосе пройдет с 15 апреля по 31 мая. Поэтому она будет ежедневно закрыта с 10:00 до 18:00.

Что касается ремонта ВВП в Шымкенте, он займет всего 3 дня. С 28 по 30 апреля. Ограничения будут действовать с 12:00 до 18:30.

В компании просят пассажиров во время ремонтных работ заранее проверять статус рейсов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.