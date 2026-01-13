Два самолета чуть не столкнулись в небе над Шымкентом

10 января в воздушном пространстве, находящемся под контролем диспетчеров Шымкента, произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов, передает OTYRAR.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства транспорта, инцидент произошёл с участием лайнера Airbus A320 авиакомпании Uzbekistan Airways и Boeing 737-800 авиакомпании «Победа». В момент происшествия оба воздушных судна находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента.

По данным ведомства, около 05:42 по времени Астаны диспетчеры обслуживали рейс PBD997 по маршруту Внуково — Самарканд и рейс UZB9609, следовавший из Термеза в Москву, когда между самолётами произошло опасное сближение.

В Министерстве транспорта подчеркнули, что произошедшее классифицировано как серьёзный авиационный инцидент. В соответствии с установленными правилами такие случаи подлежат обязательному расследованию.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия формируется специальная комиссия. Как уточнили в ведомстве, стандартный срок расследования с момента назначения комиссии до утверждения итогового отчёта обычно не превышает трёх месяцев, если не возникает необходимости в дополнительных экспертизах и исследованиях.