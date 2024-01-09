Предпринимателей, требующих наличку, будут штрафовать

С начала текущего года социальные сети заполонили возмущения казахстанцев по поводу отказа малого бизнеса от мобильных переводов. Жители Шымкента, в том числе, жалуются, мол, сейчас многие магазины требуют оплаты наличными.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте государственных доходов и признали действия предпринимателей незаконными. О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов.

«Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR платежом или наличными деньгами (статья 25). Предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении — штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 Кодекса об административных правонарушениях РК)», — говорится в сообщении ДГД Шымкента.

Тем временем доля безналичных платежей по итогам 11 месяцев 2023 года в Казахстане выросла до 86%. Также безналичными платежами активно пользуются и дети от 6 лет, карту для своих детей оформили 41,4% родителей (данные Центра социологических исследований Kursiv Research).

В департаменте государственных доходов напоминают, с 1 января 2024 года все предприниматели и их супруги должны представить декларацию, поэтому очень важно достоверно отражать доходы. Также при продаже товаров или оказания услуг предприниматели обязаны выдавать чек покупателю.