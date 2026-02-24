В Шымкенте включат сирены 25 февраля

Реклама
Редактор Жулдыз Ахмет
25 февраля в 11:00 в Шымкенте будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения, передает OTYRAR.

Об этом сегодня сообщает городской Департамент по чрезвычайным ситуациям.

«В рамках проведения Республиканского командно-штабного учения «Көктем-2026» 25 февраля 2026 года в 11:00 часов на территории города будет подан сигнал «Внимание всем!» посредством запуска электросирен и сиренно-речевых устройств», — говорится в сообщении ведомства.

Жителей и гостей города просят не поддаваться панике, сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к учениям.

