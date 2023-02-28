В Шымкенте зазвучат сирены

Первый день весны Шымкент встретит с громким звуком сирен. В городе запустят систему оповещения.
В рамках празднования Международного Дня гражданской обороны 1 марта 2023 года в 10:00 часов будет проведена республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям напоминают о правилах действия по сигналу «Внимание всем!» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Если сигнал «Внимание всем!» застал вас дома:
* включите радио и телевизор;
* прослушайте экстренное сообщение;
* действуйте в соответствии с полученными указаниями.
Если вы находитесь на улице во время сигнала:
* прослушайте экстренное сообщение, передаваемое через уличные громкоговорители и мобильные средства оповещения;
* действуйте в соответствии с полученными указаниями.
Все мероприятия направлены на информирование населения об угрозе и возникновении любых опасных факторов и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а так же о порядке действий по сигналу.
Просим жителей и гостей Шымкента сохранять спокойствие, не паниковать при проведении тренировок.