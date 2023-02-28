В Шымкенте зазвучат сирены

Первый день весны Шымкент встретит с громким звуком сирен. В городе запустят систему оповещения.

В рамках празднования Международного Дня гражданской обороны 1 марта 2023 года в 10:00 часов будет проведена республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям напоминают о правилах действия по сигналу «Внимание всем!» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Если сигнал «Внимание всем!» застал вас дома:

* включите радио и телевизор;

* прослушайте экстренное сообщение;

* действуйте в соответствии с полученными указаниями.

Если вы находитесь на улице во время сигнала:

* прослушайте экстренное сообщение, передаваемое через уличные громкоговорители и мобильные средства оповещения;

* действуйте в соответствии с полученными указаниями.

Все мероприятия направлены на информирование населения об угрозе и возникновении любых опасных факторов и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а так же о порядке действий по сигналу.

Просим жителей и гостей Шымкента сохранять спокойствие, не паниковать при проведении тренировок.