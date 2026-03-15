15 марта станет днем Конституции РК

Озвучены предварительные итоги республиканского референдума по принятию новой Конституции Казахстана. По данным Центральной комиссии референдума, большинство граждан страны поддержали предложенные изменения в Основной закон.

Голосование прошло при высокой явке и стало одним из значимых политических событий, определивших дальнейшее направление развития государства.

Казахстанцы сделали свой выбор. В стране принята новая Конституция. Центральная комиссия референдума озвучила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме.

«Число граждан, принявших участие в голосовании составило 9 миллионов 127 тысяч 192 человека, или 73,12 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум составило 7 миллионов 954 тысячи 667 человек или 87,15 %», — центральная комиссия референдума РК .

Более 10 тысяч казахстанцев отдали свои голоса находясь на рубежом. В Шымкенте в голосовании приняли участие более 526 тысяч горожан. Поддержку предложенным изменениям выразили свыше 457 тысяч человек.

Глава государства прокомментировал предварительные итоги референдума, отметив, что этот день стал историческим событием для страны. По его словам, казахстанцы своим голосованием определили дальнейший вектор развития государства.

Президент подчеркнул, что граждане поддержали курс на обновление и модернизацию страны, назвав это общим достижением всего народа.

«Окончательные итоги волеизъявления граждан будут подведены согласно закону Центральной комиссии референдума в официальном порядке. Но уже сейчас мы можем говорить, что граждане Казахстана продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма, общей ответственности за судьбу Родины. Подавляющее число наших граждан выбрали светлый путь прогресса, справедливости, закона, порядка, природолюбия и чистоты. Это очень хороший путь. Это новая народная конституция поведет наш народ к новым достижениям, успехам. В этом нет никакого сомнения. Была зарегистрирована рекордно высокая явка. Давно такого не было. Благодарю всех кто пришел на участки и высказал свою гражданскую позицию», — Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Теперь 15 марта станет одним из главных государственных праздников — Днём Конституции Казахстана.

«Несомненно, этот день навсегда останется в летописи страны. Отныне, 15 марта будет отмечаться как День Конституции – главного документа нашего государства. Я ознакомился с конституциями многих стран и могу с уверенностью сказать, что наш Основной закон стоит в ряду самых прогрессивных», — Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Принятые поправки затронули около 84 процентов текста Основного закона страны.

Среди ключевых нововведений — введение должности вице-президента, переход к однопалатному парламенту — Курултаю, а также создание нового консультативного органа — Народного совета Казахстана.

Кроме того, в Конституции закреплены новые положения о правах и свободах граждан, защите персональных данных, статусе языков и религии, а также о браке как союзе мужчины и женщины.