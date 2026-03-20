Популярный блогер из Китая приедет на Наурыз в Туркестан

В Туркестанскую область на праздник Наурыз приедет известный китайский блогер Тао Минсю. Визит организован с целью продвижения туристического потенциала региона на международной арене.

В рамках поездки блогер ознакомится с историко-культурным наследием и современными туристическими объектами области. В программе — посещение музей-заповедник «Әзірет Сұлтан», где она познакомится с духовными ценностями казахского народа, а также туристического комплекса Керуен-сарай.

Кроме того, планируется визит в городище Отырар — один из важнейших центров древней цивилизации региона.

По итогам поездки Тао Минсю подготовит фото- и видеоматериалы о достопримечательностях, культуре и традициях области, которые опубликует в своих социальных сетях.

Ожидается, что это позволит привлечь внимание международной аудитории и повысить интерес к региону.

Отмечается, что развитие туризма в Туркестанской области демонстрирует положительную динамику: по итогам 2025 года регион посетили более 500 тысяч туристов, что на 15,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Исторические объекты привлекли свыше 1 миллиона посетителей, показав рост на 13%.