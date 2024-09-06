В Шымкенте волонтёры научат молодёжь составлять бизнес-планы. Студенты получат не только знания о законах рынка, но узнают и о различных видах господдержки предпринимателей.

Идея создать социально значимый проект появилась у активиста Зангара Орынбая. Молодой человек стал одним из участников сессии, посвященной посланию президента Казахстана. На совещание Зангар пришёл уже с готовой бизнес-моделью, которая учит жить по средствам и рационально распределять бюджетные деньги.

«Мы будем обучать молодёжь, готовить их к тренингам и процессу получения грантов. Президент отметил, что будут проекты, которые предоставят молодёжи большие возможности найти свой путь и не оставаться без дела. Думаю, это очень важно для нас!», — говорит Зангар Орынбай, волонтёр.