В Шымкенте обсудили развитие волонтёрского движения

Ряды добровольцев, работающих на благо общества, с каждым годом увеличиваются. Если в 2020 году в стране было 50 тысяч волонтёров, то сегодня их число достигло 300 тысяч. Причина – запуск множества новых проектов и поддержка со стороны государства.

Айбек Досымбетов руководитель национального фронт-офиса волонтеров: «В 2016 году был принят закон о волонтёрской деятельности. С этого момента эта сфера получила поддержку государства. С 2020 года, когда в стране объявили Год волонтёра, процесс пошёл активнее. Если в 2020 году было 224 организации, то сейчас их насчитывается 810».

Работа волонтёров особенно заметна во время чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф. Добровольцы помогают сократить объёмы нанесенного ущерба, оказывают необходимую материальную помощь людям оказавшимся в зоне бедствия.

Жансерик Жуман, руководитель молодежного ресурсного центра: «Один из примеров: во время природных катастроф или трагических событий совместная волонтёрская работа позволяет сократить потери до 30 процентов».

Работа волонтёров не ограничивается действиями в чрезвычайных ситуациях. В Шымкенте волонтёрское движение развивается по чётко разработанному плану. Особенно важные инициативы реализуются в рамках проекта «Birgemiz» национальной волонтёрской сети.

Жансерик Жуман, руководитель молодежного ресурсного центра: «В рамках проекта «Birgemiz: Таза Alem» были организованы акции «Мы за чистый город», «Жители чистого города», #Birge #TazaSHYMKENT, «ТазаLIKE», «Чистый Казахстан». С начала года в рамках проекта «Чистый Казахстан» проведено 48 мероприятий, в которых было задействовано 7 тысяч молодых людей. Эта работа продолжится и в 2026 году».

В настоящее время в Шымкенте зарегистрировано около 7 тысяч волонтёров. Они участвуют в различных единоразовых и постоянных проектах.