Более 100 тыс. абитуриентов прошли мартовское тестирование

Более 100 тыс. абитуриентов прошли мартовское тестирование

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

С начала мартовского ЕНТ-2026 тестирование прошли более 117 тыс. человек. Большинство абитуриентов сдавали тест на казахском языке (71,6%), 28,3% — на русском, а 111 человек — на английском.

По итогам третьей недели 67,11% участников набрали пороговый балл, средний результат по пяти предметам составил 63 балла, максимальный — 139.

Особое внимание уделяется абитуриентам с особыми образовательными потребностями: в ЕНТ приняли участие 283 человека с ООП.

Абитуриенты могут подать апелляцию по содержанию теста в течение 30 минут после завершения экзамена; апелляции по техническим причинам принимаются во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны после рассмотрения апелляций.

За третью неделю выявлено 179 нарушений: 97 участников были отстранены за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов, ещё 82 человека удалены из аудиторий за нарушения правил, их результаты аннулированы. Фактов использования подставных лиц не зафиксировано.

После завершения ЕНТ-2026 до 31 октября проводится анализ видеозаписей; при выявлении нарушений результаты тестирования будут аннулированы.

Всего на участие в ЕНТ-2026 подано около 184 тыс. заявлений.

