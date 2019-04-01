Итоги ЕНТ, которое проводилось в Казахстане с 27 по 29 марта опубликовал Национальный центр тестирования.

27-29 марта 2019 года Единое национальное тестирование проводилось для учащихся 11 (12) классов общеобразовательных школ в 133 пунктах проведения ЕНТ по республике.

Фактически приняли участие 78133 человек, что составляет 97,6% от общего количества подавших заявления. Из них 61367 (78,5%) на казахском языке, 16515 (21,1%) на русском языке и 251 человек на английском языке.

Для контроля соблюдения технологий тестирования в регионы направлены 475 представителей Министерства образования и науки РК, созданы государственные и апелляционные комиссии, организованы пункты оказания медицинской помощи и обеспечена безопасность в ходе тестирования.

За нарушения правил проведения ЕНТ и использование запрещенных предметов с тестирования удалено 235 человек. В ходе запуска к тестированию было изъято 42205 запрещенных предметов, в том числе 33344 электронных устройств (моб. смартфоны, роутеры, модемы и т.д.) и 8166 на бумажных носителях (шпаргалки, учебная литература и т.д.).

По итогам ЕНТ средний балл по пяти предметам по Казахстану составил 70,5 баллов (из 140 возможных). Преодолели пороговый уровень 58317 (74,6%) человек. Не преодолели пороговый уровень 19816 человек (25,4 %).

Для 14 тестируемых с ограниченными возможностями по решению государственной комиссии были выделены отдельные аудитории и специальные помощники.

Из общего количества участников ЕНТ выбрали комбинацию профильных предметов «Математика-Физика» — 23691 (30,3%) человек, «Химия-Биология» — 15596 (20,0%) человек. Наименьшее количество выбрали комбинацию «Химия-Физика» — 225 человек.

В целом, все мероприятия по проведению ЕНТ прошли в штатном режиме.