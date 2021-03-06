Мартовское ЕНТ для поступления на платное отделение пройдет в компьютерном формате. Зарегистрироваться на ЕНТ можно по ссылке app.testcenter.kz.

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Количество предметов остается прежним – три обязательных и два профильных. На тестирование в общем дается 4 часа (240 минут). Участники ЕНТ максимально могут набрать 140 баллов.

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«ЕНТ будет проходить с 10 марта по 10 апреля. Тестирование в электронном формате пройдет по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера». Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения. Исключить подставных лиц на ЕНТ позволит цифровая идентификация личности – Face ID», – отметил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

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При проведении ЕНТ будут соблюдены санитарные требования.