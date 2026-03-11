За первую неделю ЕНТ выявлено 56 нарушений правил

С начала проведения мартовского ЕНТ-2026 тестирование уже прошли более 31 тысячи абитуриентов. Об этом сообщили в профильном ведомстве, подводя промежуточные итоги экзаменационной кампании.

По данным организаторов, большинство поступающих выбрали казахский язык тестирования.

«63% абитуриентов сдавали ЕНТ на казахском языке, 37% — на русском, ещё 74 человека проходили тестирование на английском языке», — сообщили в ведомстве.

По итогам первой недели 57,7% участников преодолели пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 56,5 балла.

«Максимальный результат на данный момент — 136 баллов», — уточнили специалисты.

Отдельное внимание уделяется созданию условий для абитуриентов с особыми образовательными потребностями.

«В мартовском ЕНТ приняли участие 101 абитуриент с особыми образовательными потребностями», — отметили организаторы.

Также поступающим предоставлена возможность подать апелляцию. Абитуриенты могут оспорить содержание тестовых заданий в течение 30 минут после завершения экзамена. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. После их рассмотрения сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах.

Вместе с тем за первую неделю проведения тестирования зафиксированы случаи нарушения правил.

«Всего выявлено 56 нарушений. 36 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов. Ещё 20 человек удалены из аудиторий за нарушение правил во время экзамена, их результаты аннулированы», — сообщили в ведомстве.

При этом фактов использования подставных лиц зафиксировано не было.

После завершения мартовского ЕНТ-2026 видеозаписи тестирования будут дополнительно проанализированы до 31 октября текущего года.

«В случае выявления фактов использования запрещённых предметов или иных нарушений результаты тестирования будут аннулированы», — подчеркнули специалисты.

Всего на участие в мартовском ЕНТ-2026 подано около 184 тысяч заявлений.