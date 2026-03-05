Больше тысячи социальных предпринимателей работают в Казахстане

В Казахстане почти в два раза увеличилось число социальных предпринимателей. По данным министерства, в реестр субъектов социального предпринимательства по состоянию на 31 декабря 2025 года включено 1431 предприятие.

Годом ранее в списке насчитывалось 835 таких субъектов.

«Реестр субъектов социального предпринимательства утверждается ежегодно до 1 марта текущего года по состоянию на 31 декабря предыдущего года», — сообщили в ведомстве.

Согласно данным реестра, наибольшее количество социальных предпринимателей сосредоточено в Астане и Алматы, а также в Западно-Казахстанской, Алматинской областях и области Абай.

По видам деятельности около 60 процентов социальных предпринимателей работают в сфере образования, 20 процентов занимаются оказанием социальных услуг, ещё 10 процентов — в сфере здравоохранения, остальные — в других направлениях.

В министерстве напомнили, что формирование и ведение реестра осуществляется на основе сведений, предоставляемых местными исполнительными органами, а заявки предварительно рассматривает специальная комиссия.

«Комиссия вырабатывает рекомендации по включению в реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства», — отметили в ведомстве.

Законодательная база для развития социального предпринимательства в Казахстане была сформирована в 2021 году.

Под этим понятием понимается предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных проблем и поддержку уязвимых групп населения.