Число социальных предпринимателей в Казахстане превысило 1,5 тысячи

Министерство национальной экономики Республики Казахстан сообщило, что по итогам первого квартала 2026 года число субъектов социального предпринимательства в стране достигло 1 577. За этот период в специальный реестр были включены 146 новых участников, что свидетельствует о стабильном развитии данного сектора.

Для сравнения, по итогам 2025 года в Казахстане насчитывался 1 431 субъект социального предпринимательства. Компании и индивидуальные предприниматели, включённые в Реестр, могут рассчитывать на государственную поддержку — финансовую, инфраструктурную и консультационную.

В числе основных мер поддержки предусмотрены субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставление государственных гарантий и выделение грантов. Эти механизмы закреплены постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2024 года № 754.

Понятие социального предпринимательства было впервые закреплено в законодательстве страны в 2021 году. Под ним понимается предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных проблем общества.

К таким предприятиям относятся организации, созданные людьми с ограниченными возможностями, а также компании, предоставляющие рабочие места для лиц с особыми потребностями и представителей социально уязвимых категорий населения.

Формирование и ведение реестра осуществляется при взаимодействии центральных и местных государственных органов.

Местные исполнительные органы областей и городов республиканского значения направляют данные по итогам работы специальных комиссий, которые рассматривают заявки и принимают рекомендации о включении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за исключением субъектов крупного бизнеса) в официальный список.