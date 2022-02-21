Почему брать на работу инвалидов и бывших заключенных станет выгодно?

Как будут поддерживать социальных предпринимателей? На этот вопрос ответил директор департамента политики и развития предпринимательства.

Согласно новому закону, социальное предпринимательство предполагает устройство на работу людей с особыми потребностями, людей предпенсионного возраста, людей, освободившихся из мест лишения свободы. В предпринимательском кодексе, по его словам, предусмотрен широкий перечень мер государственной поддержки субъектов социального предпринимательства.

«Эта поддержка осуществляется путем обеспечения наличия инфраструктуры, предоставления налоговых льгот в соответствие с Налоговым кодексом, также предусматривается оказание финансовой поддержки, в том числе вопрос, связанный с субсидированием ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня и оплату имущественного найма либо аренды, предоставление в аренду государственного имущества без права выкупа на льготных условиях, информационная поддержка, консультационная и методическая поддержка, предоставление госгрантов«, — рассказал Эрик Джамбулов, директор департамента политики и развития предпринимательства МНЭ РК.

Также социальным предпринимателям будут предоставляться налоговые льготы за обучение и повышение квалификации своих работников из социально уязвимых слоев населения, также государство будет оплачивать им аренду помещений для бизнеса. Правда, пока в реестр социальных предпринимателей включены лишь два объекта в Карагандинской области.

«В течение года ожидается пересмотр состава реестра в части дополнения. Ежеквартально будет проводиться работа региональными комиссиями на предмет наполнения реестра. МНЭ по представлению региональных комиссий будет вносить соответствующих субъектов в этот реестр. Что означает включение в реестр субъекта социального предпринимательства? Ему предоставляется возможность получать государственную поддержку, предусмотренную действующим законодательством. Хочу отметить, что дополнительных средств на само социальное предпринимательство не предусматривается. Эти средства уже заложены, как действующие инструменты по поддержке бизнесу в рамках существующих механизмов», — рассказал Эрик Джамбулов, директор департамента политики и развития предпринимательства МНЭ РК.

В Казахстане работают около 500 социальных предпринимателей, 70% из них до сих пор функционировали в форме общественных фондов. Однако новый законопроект нацелен лишь на индивидуальных предпринимателей и ТОО. Поэтому как будут подавать заявку на вхождение в Реестр неправительственные организации – пока большой вопрос.