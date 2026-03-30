Бронза Grand Slam и большие цели казахстанского дзюдоиста

Бронза Grand Slam и большие цели казахстанского дзюдоиста

Ангелина Подлипаева
Талгат Орынбасар — чемпион Казахстана по дзюдо. Недавно спортсмен завоевал бронзовую медаль на престижном турнире Grand Slam в Тбилиси. В спорт он пришёл в 8 лет — его отец тренер по дзюдо и самбо. С его помощью молодой человек овладел мастерством и поставил перед собой четкие цели.

Талгат Орынбасар, спортсмен: «Мечта спортсмена — это Олимпиада, покорить её, а также завоевать золотые медали на чемпионатах мира и Азии, поднять флаг Казахстана».

В настоящее время спортсмен в составе национальной сборной принимает участие в учебно-тренировочных сборах в Астане. Основная задача — нарастить физическую форму, подготовится к предстоящим международным соревнованиям.

Мейиржан Калтаев, старший тренер: «Дзюдо это достижение победы наиболее эффективным способом. Для спортсменов есть несколько основополагающих вещей— это дисциплина и режим: вовремя спать, вовремя питаться. Поэтому задача тренеров прививать дисциплину и трудолюбие подопечным спортсменам».

Специалисты считают, что день, когда Талгат будет брать первые места на престижных первенствах уже близок. Молодой человек очень перспективен и тренеры надеются что он оправдает возложенные на него надежды.

